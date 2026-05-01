Libur Panjang May Day, Hampir 125 Ribu Penumpang Padati Bandara Soekarno-Hatta

Ilustrasi: Sejumlah penumpang pesawat tiba di Terminal 1, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Lonjakan pergerakan penumpang terasa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada awal libur panjang Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5). Dalam data persentase rencana penerbangan per tanggal tersebut, total hampir 125 ribu penumpang tercatat melakukan perjalanan udara.
Berdasarkan data rencana operasional penerbangan, terdapat 997 penerbangan yang dilayani sepanjang hari, terdiri dari 493 keberangkatan dan 504 kedatangan.
Sementara itu, Assistant Deputy Communication & Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudistiawan menjelaskan, total pergerakan penumpang mencapai 124.924 orang, dengan 65.912 penumpang berangkat dan 59.012 penumpang tiba.
Distribusi trafik terlihat cukup merata di tiga terminal utama. Terminal 2 menjadi penyumbang terbesar, terutama dari penerbangan domestik yang mencapai 288 flight dengan 31.628 penumpang.
Disusul Terminal 3 untuk penerbangan internasional dengan 163 flight dan 29.880 penumpang, menunjukkan tingginya minat perjalanan luar negeri saat libur panjang.
Terminal 1 juga mencatat aktivitas signifikan dengan 220 penerbangan dan lebih dari 25 ribu penumpang. Sementara itu, penerbangan kargo tetap berjalan dengan 26 flight untuk mendukung distribusi logistik selama periode libur.
“Kami memastikan seluruh operasional berjalan optimal guna menjaga kelancaran dan kenyamanan pengguna jasa bandara,” ujar Yudistiawan kepada JawaPos.com.
Ia juga menambahkan bahwa pihak bandara telah mengantisipasi lonjakan dengan memperkuat koordinasi bersama maskapai dan instansi terkait, termasuk pengaturan alur penumpang di terminal.
Fenomena ini menegaskan bahwa libur panjang tidak hanya dimanfaatkan untuk beristirahat, tetapi juga mendorong mobilitas dan aktivitas pariwisata.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!
Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung
11 Kuliner Malam Surabaya Paling Enak dan Legendaris untuk Kamu yang Sering Lapar Tengah Malam