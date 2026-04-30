Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 30 April 2026 | 19.16 WIB

Korsleting Listrik Picu Kebakaran di Apartemen Mediterania Tower C, Belasan Penghuni Sesak Napas, Ini Daftar Korbannya

Kebakaran hebat terjadi di Apartemen Mediterania Tower C, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (30/4). (Instagram)

JawaPos.com - Kebakaran hebat terjadi di Apartemen Mediterania Tower C, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (30/4). Insiden ini diduga dipicu oleh gangguan pada sistem kelistrikan di area basemen.

Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 07.31 WIB. Petugas pemadam kebakaran langsung bergerak cepat dengan mengerahkan 20 unit mobil pemadam ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api dan mencegah perambatan lebih luas.

Berdasarkan laporan lapangan, titik api berasal dari panel listrik yang berada di lantai 1 basemen apartemen. Suara alarm kebakaran yang nyaring sempat membuat penghuni panik sebelum akhirnya petugas keamanan melaporkan kejadian tersebut ke pos pemadam terdekat.

"Menurut keterangan bapak Ajis petugas safety apartemen telah terjadi konsleting listrik di bagian panel lt. 1 basemen kemudian alarm pemadam berbunyi dan petugas melaporkan ke pemadam terdekat," ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, Kamis (30/4).

Isnawa mengatakan, proses pendinginan telah dilakukan sejak pukul 09.26 WIB. Fokus utama petugas saat ini adalah mengeluarkan sisa-sisa asap yang masih terjebak di dalam ruangan apartemen.

Dampak dari kebakaran ini, sejumlah penghuni harus mendapatkan perawatan medis serius. Tercatat sebanyak 19 orang berhasil dievakuasi, yang terdiri dari 11 perempuan dan 8 laki-laki.

Mayoritas korban mengalami sesak napas akibat menghirup asap pekat (inhalasi). Beberapa di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk penanganan darurat.

Data Korban Rujukan:

- Grace (26): Keluhan sesak napas, dirujuk ke RS Pelni.

- Anton (37): Keluhan sesak napas, dirujuk ke RS Pelni.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Apartemen Mediterania Grogol Terbakar: Puluhan Orang Terjebak, Ambulans Siaga! - Image
Jabodetabek

Apartemen Mediterania Grogol Terbakar: Puluhan Orang Terjebak, Ambulans Siaga!

Kamis, 30 April 2026 | 17.31 WIB

Kebakaran Landa Apartemen Mediterania di Tanjung Duren Jakarta Barat - Image
Jabodetabek

Kebakaran Landa Apartemen Mediterania di Tanjung Duren Jakarta Barat

Kamis, 30 April 2026 | 17.06 WIB

Ruang Server Ditjen Bina Pemdes Kemendagri di Pasar Minggu Jaksel Terbakar, Dua Orang Terluka - Image
Jabodetabek

Ruang Server Ditjen Bina Pemdes Kemendagri di Pasar Minggu Jaksel Terbakar, Dua Orang Terluka

Selasa, 21 April 2026 | 04.03 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore