Dramatis, Penghuni Apartemen Mediterania: Lempar Baju demi Selamatkan Bayi dari Kebakaran

Kebakaran Apartemen Mediterania di Tanjung Duren, Grogol Petamburan, memaksa puluhan penghuni berjuang menyelamatkan diri dari kepulan asap tebal pada Kamis (30/4). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Insiden mencekam mewarnai kebakaran Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (30/4). Di tengah kepungan asap, seorang penghuni yang terjebak melakukan aksi nekat demi meminta pertolongan. Ia melempar sepotong baju berisi pesan darurat.
Baju kuning lengan panjang tersebut jatuh ke area bawah dengan tulisan yang memicu kepanikan sekaligus kesigapan petugas.
"C 33 GK IWAN & BAYI BUJAN," demikian bunyi pesan yang tertulis di baju tersebut, menandakan keberadaan korban yang terjebak di ketinggian.
Evakuasi Dramatis di Lantai 23
Petugas Damkar Jakarta Barat, Seman, mengonfirmasi bahwa pesan tersebut datang dari penghuni yang berada di lantai 23, kamar nomor 33. Kondisi di dalam gedung dilaporkan sangat terbatas karena jarak pandang yang tertutup asap pekat.
"Satu dewasa, sama dua anak bayi," kata Seman.
Beruntung, tim penyelamat bergerak cepat. Penghuni tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi sehat meski sempat terjebak di tengah situasi darurat.
Strategi Evakuasi Jalur Luar Gedung
Karena asap tebal memenuhi area interior apartemen, petugas terpaksa memutar otak. Evakuasi tidak mungkin dilakukan melalui tangga darurat internal. Petugas akhirnya memutuskan menggunakan jalur luar gedung untuk menurunkan para korban.
