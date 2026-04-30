Kebakaran Landa Apartemen Mediterania di Tanjung Duren Jakarta Barat

Kebakaran melanda Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (30/4/2026) pagi. (ANTARA/Risky Syukur)
JawaPos.com-Kebakaran melanda Apartemen Mediterania yang berlokasi di Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), Kamis pagi (30/4). Pantauan di lokasi pada pukul 09.00 WIB, asap keluar dari lantai dua salah satu bangunan gedung apartemen tersebut. Para penghuni serta pekerja apartemen pun memadati area sekitar saat kebakaran itu terjadi.
Sejumlah petugas Damkar yang kebetulan berkantor di depan apartemen itu langsung sigap melakukan pemadaman dan evakuasi penghuni yang terjebak. Salah seorang pekerja retail di apartemen tersebut bernama Abdul mengatakan kebakaran itu terjadi sekitar pukul 07.15 WIB.
"Jadi, kan kita udah mulai masuk jam 07.00 WIB tuh, terus tadi terjadinya (kebakaran) jam 07.15 WIB gitu," kata Abdul saat ditemui di Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis pagi.
Dia mengatakan saat kebakaran itu terjadi, penghuni apartemen spontan berhamburan keluar untuk mengevakuasi diri. "Jadi, pada lari keluar semua, tadi evakuasi sama Damkar juga," ujar Abdul.
Sembari melakukan pemadaman, sebuah mesin penyedot asap juga dioperasikan oleh petugas. Kebakaran yang terjadi di salah satu sisi gedung tersebut rupanya membuat asap menyebar ke gedung lainnya.
Hal itu juga membuat sebagian penghuni terjebak sehingga masih dalam proses evakuasi petugas. Hingga pukul 09.30 WIB, asap masih mengepul dari lantai dua salah satu gedung apartemen tersebut. (*)
