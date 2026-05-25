Jabodetabek Dikepung Hujan Ekstrem 5 Hari Ke Depan, Ini Daftar Wilayah yang Masuk Status Siaga!

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Warga diminta memperketat kewaspadaan karena potensi hujan lebat hingga sangat lebat diprediksi bakal mengguyur wilayah ini selama lima hari ke depan, mulai 24 hingga 28 Mei 2026.

Potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, hingga tanah longsor mengintai sejumlah titik, terutama bagi wilayah yang masuk dalam status Siaga dan Waspada.

Berikut adalah detail lengkap peta sebaran wilayah terdampak dan tingkat ancaman cuaca ekstrem di Jabodetabek selama lima hari ke depan.

Peta Wilayah Siaga dan Waspada pada 24–25 Mei 2026

Berdasarkan data grafis BMKG, puncak area terdampak dengan status Siaga (Hujan Terdampak Lebat - Sangat Lebat) terkonsentrasi pada Minggu, 24 Mei 2026 dan Senin, 25 Mei 2026.

Pada 24 Mei 2026, wilayah yang masuk dalam Status Siaga meliputi:

- Kota Tangerang Selatan

- Kota Tangerang

- Kabupaten Tangerang