Antara
Senin, 18 Mei 2026 | 14.36 WIB

BMKG Prakirakan Hujan dan Cuaca Berkabut Terjadi di Sejumlah Daerah

Kondisi cuaca di sejumlah daerah diperkirakan hujan dan berkabut. (Jawa Pos) &nbsp;

JawaPos.com - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah daerah di Indonesia mengalami hujan dengan intensitas bervariasi serta kondisi udara kabur dan kabut pada Senin (18/5).

Prakirawan BMKG Henokhvita menyampaikan, hujan ringan diprakirakan terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Yakni meliputi Padang (Sumatera Barat), Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung), Bengkulu, Serang (Banten), dan Jakarta.

"Hujan ringan juga diprakirakan terjadi di Bandung (Jawa Barat), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Samarinda (Kalimantan Timur), Denpasar (Bali), Mataram (Nusa Tenggara Barat/NTB), Kupang (Nusa Tenggara Timur/NTT), serta sebagian besar wilayah Sulawesi, Ternate (Maluku Utara), dan sebagian besar wilayah Papua," kata Henokhvita dilansir dari Antara.

Berikutnya, ada pula potensi hujan berintensitas sedang yang diprakirakan terjadi di Medan (Sumatera Utara), Ambon (Maluku), dan Jayapura (Papua).

Henokhvita menyampaikan, BMKG juga memperingatkan adanya potensi hujan disertai petir yang dapat terjadi di Bandar Lampung (Lampung), Semarang (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), serta Banjarmasin (Kalimantan Selatan). Sementara itu kondisi berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh (Aceh), dan Pekanbaru (Riau).

Selain itu, BMKG pun memprakirakan adanya potensi udara kabur di Palembang (Sumatera Selatan), Yogyakarta, dan Surabaya (Jawa Timur). Adapun kondisi asap atau kabut berpotensi terjadi di Jambi. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi.

Sejalan dengan beragam kondisi cuaca itu, Henokhvita mengatakan BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca yang dapat mengganggu aktivitas serta memperbarui informasi cuaca melalui dan media sosial resmi BMKG. 

"Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan sosial media kami di @info.bmkg," ujar dia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
