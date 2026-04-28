Update Kecelakaan Kereta vs KRL: Imbas Operasi KRL Blue Line Dibatasi, Bekasi-Jakarta Macet Parah Hingga 2 Jam

Basarnas berkonsentrasi penuh melakukan pemotongan badan gerbong kereta untuk mengevakuasi sejumlah penumpang KRL yang masih terjepit. (ANTARA)
JawaPos.com - KAI Commuter membatasi operasional KRL Blue Line rute Jakarta-Cikarang hanya sampai Stasiun Bekasi menyusul kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, (27/4) malam. Penyesuaian pola operasi ini dilakukan guna memperlancar proses evakuasi di lokasi kejadian.
Hal ini dikeluhkan para pengguna KRL. Para pengguna angkutan publik itu harus berganti angkutan umum untuk pergi ke kantornya.
"Pagi-pagi nangisin blue line," tutur Erna salah seorang pengguna KRL.
Sedangkan pengguna lainnya mengaku ikut berduka atas insiden kecelakaan maut itu. Alhasil, akibat kecelakaan itu, dia harus menggunakan transportasi lain untuk sampai ke tempat kerjanya.
"Efek kecelakaan kereta Bekasi ke Jakarta Pusat 2 jam, kacau. Pada bawa kendaraan pribadi," tutur Aditya Pratama.
Menurutnya, beberapa lokasi terkena imbas kemacetan. Seperti di Klender, Cipinang, serta Jatinegara. "Kalau saya di Kalimalang, Cawang, Matraman, lalu Menteng," ungkapnya.
Sementara itu, VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan hingga saat ini operasional KRL di lintas tersebut belum dapat melayani perjalanan sampai Stasiun Cikarang.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Pisces Besok 29 April 2026: Pisces Siap Melangkah dari Mimpi Menuju Kenyataan
“Sampai dengan saat ini perjalanan KRL untuk Blue Line hanya dilayani sampai dengan Stasiun Bekasi,” kata Karina kepada wartawan, Selasa (28/4).
Karina menjelaskan, pembatasan layanan ini hanya berlaku untuk lintas Jakarta–Cikarang. Sementara itu, perjalanan Commuter Line di lintas lainnya tetap beroperasi normal.
