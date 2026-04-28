Muhammad Ridwan
Selasa, 28 April 2026 | 17.54 WIB

Update Kecelakaan Kereta vs KRL: Imbas Operasi KRL Blue Line Dibatasi, Bekasi-Jakarta Macet Parah Hingga 2 Jam

Basarnas berkonsentrasi penuh melakukan pemotongan badan gerbong kereta untuk mengevakuasi sejumlah penumpang KRL yang masih terjepit. (ANTARA)

JawaPos.com - KAI Commuter membatasi operasional KRL Blue Line rute Jakarta-Cikarang hanya sampai Stasiun Bekasi menyusul kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin, (27/4) malam. Penyesuaian pola operasi ini dilakukan guna memperlancar proses evakuasi di lokasi kejadian.

Hal ini dikeluhkan para pengguna KRL. Para pengguna angkutan publik itu harus berganti angkutan umum untuk pergi ke kantornya.

"Pagi-pagi nangisin blue line," tutur Erna salah seorang pengguna KRL.

Sedangkan pengguna lainnya mengaku ikut berduka atas insiden kecelakaan maut itu. Alhasil, akibat kecelakaan itu, dia harus menggunakan transportasi lain untuk sampai ke tempat kerjanya.

"Efek kecelakaan kereta Bekasi ke Jakarta Pusat 2 jam, kacau. Pada bawa kendaraan pribadi," tutur Aditya Pratama.

Menurutnya, beberapa lokasi terkena imbas kemacetan. Seperti di Klender, Cipinang, serta Jatinegara. "Kalau saya di Kalimalang, Cawang, Matraman, lalu Menteng," ungkapnya.

Sementara itu, VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda, menjelaskan hingga saat ini operasional KRL di lintas tersebut belum dapat melayani perjalanan sampai Stasiun Cikarang.

“Sampai dengan saat ini perjalanan KRL untuk Blue Line hanya dilayani sampai dengan Stasiun Bekasi,” kata Karina kepada wartawan, Selasa (28/4).

Karina menjelaskan, pembatasan layanan ini hanya berlaku untuk lintas Jakarta–Cikarang. Sementara itu, perjalanan Commuter Line di lintas lainnya tetap beroperasi normal.

Artikel Terkait
Update Kecelakaan Kereta vs KRL di Bekasi: 14 Korban Tewas, Operasi SAR Resmi Dihentikan - Image
Jabodetabek

Update Kecelakaan Kereta vs KRL di Bekasi: 14 Korban Tewas, Operasi SAR Resmi Dihentikan

Selasa, 28 April 2026 | 18.47 WIB

Komut KAI Said Aqil Singgung Ulah Taksi Listrik Hijau dalam Kecelakaan Kereta vs KRL di Stasiun Bekasi - Image
Jabodetabek

Komut KAI Said Aqil Singgung Ulah Taksi Listrik Hijau dalam Kecelakaan Kereta vs KRL di Stasiun Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 18.29 WIB

Rumah Sakit Polri Terima 10 Jenazah Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur - Image
Jabodetabek

Rumah Sakit Polri Terima 10 Jenazah Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Selasa, 28 April 2026 | 18.25 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

