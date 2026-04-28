Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 28 April 2026 | 17.33 WIB

Resmi Daftar Nama 52 Korban Luka dan 3 Korban Meninggal di RSUD Bekasi

Suasana terkini di RSUD Bekasi mulai kondusif pasca-kecelakaan KA Bromo Anggrek vs KRL di Stasiun Bekasi Timur (Royyan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sebanyak 52 korban luka dan 3 korban meninggal dunia teridentifikasi berada di RSUD Dr. Chasbullah Abdulmadjid Bekasi. Puluhan orang tersebut merupakan korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).

Pantauan JawaPos.com di lokasi, sudah tak banyak lalu lalang ambulans yang mengantar korban. Hanya saja, ambulans terlihat masih datang membawa korban kecelakaan lain selain kasus kecelakaan kereta tersebut.

Suasana tampak mulai kondusif dan terlihat Posko tenda Polda Metro Jaya tampak berdiri sebagai pusat informasi keluarga korban.

Sementara di selasar IGD RSUD Bekasi tampak para keluarga masih menunggu kabar dari para korban. Mereka terus berdatangan dan menanyakan keberadaan keluarga kepada satpam yang bertugas di depan pintu IGD.

Berikut daftar lengkap identitas korban yang dirawat karena luka di RSUD Bekasi.

Berikut daftar 52 korban yang tercatat dirawat di RSUD Kota Bekasi:

1. Desvita
2. Ahmad Nur Syahril
3. Subur Sagita
4. Ghovy Salsabila
5. Siti Maryam
6. Rivan Mandara
7. Anggita R. Utami
8. Hari Septiansah
9. Dwi Apriliana
10. Ratri Intan
11. Andi Saputra
12. Sausan Sarifah
13. Dinasti Kusuma
14. Yuliana
15. Ira Indira Putri
16. Hari Septiyanstal
17. R. Rustiati (P)
18. Amalia Hasanah Ulfi
19. Vira Oktaviani Putra
20. Yuliana Nur Pratame
21. Nuryati
22. Nuriah Indah Rahmati
23. Fitria Husni
24. Anggita
25. Leni Julianti
26. Purwati
27. Yunita Endang
28. A Regita
29. Subandi
30. Muchlis
31. Riki
32. Alvia
33. Dewi Sagita
34. Stevani Sofia
35. Eri Rustiati
36. Ester
37. M Anwar
38. Laili
39. Rivan
40. Ayunda
41. Mustika Ayu Pujian
42. Surtati
43. Evi
44. Shofie
45. Iie Suendi
46. Dewi Suryani
47. Despita
48. Choirunnisa
49. Rista Triana
50. Pamulang Rani
51. Febrian Nurul
52. Mia Citra

Sementara itu, data korban meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1. Nuryati
2. Enggar Retno
3. Nurlaela

