Resmi Daftar Nama 52 Korban Luka dan 3 Korban Meninggal di RSUD Bekasi

JawaPos.com - Sebanyak 52 korban luka dan 3 korban meninggal dunia teridentifikasi berada di RSUD Dr. Chasbullah Abdulmadjid Bekasi. Puluhan orang tersebut merupakan korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).

Pantauan JawaPos.com di lokasi, sudah tak banyak lalu lalang ambulans yang mengantar korban. Hanya saja, ambulans terlihat masih datang membawa korban kecelakaan lain selain kasus kecelakaan kereta tersebut.

Suasana tampak mulai kondusif dan terlihat Posko tenda Polda Metro Jaya tampak berdiri sebagai pusat informasi keluarga korban.

Sementara di selasar IGD RSUD Bekasi tampak para keluarga masih menunggu kabar dari para korban. Mereka terus berdatangan dan menanyakan keberadaan keluarga kepada satpam yang bertugas di depan pintu IGD.

Berikut daftar lengkap identitas korban yang dirawat karena luka di RSUD Bekasi.

Berikut daftar 52 korban yang tercatat dirawat di RSUD Kota Bekasi:

1. Desvita

2. Ahmad Nur Syahril

3. Subur Sagita

4. Ghovy Salsabila

5. Siti Maryam

6. Rivan Mandara

7. Anggita R. Utami

8. Hari Septiansah

9. Dwi Apriliana

10. Ratri Intan

11. Andi Saputra

12. Sausan Sarifah

13. Dinasti Kusuma

14. Yuliana

15. Ira Indira Putri

16. Hari Septiyanstal

17. R. Rustiati (P)

18. Amalia Hasanah Ulfi

19. Vira Oktaviani Putra

20. Yuliana Nur Pratame

21. Nuryati

22. Nuriah Indah Rahmati

23. Fitria Husni

24. Anggita

25. Leni Julianti

26. Purwati

27. Yunita Endang

28. A Regita

29. Subandi

30. Muchlis

31. Riki

32. Alvia

33. Dewi Sagita

34. Stevani Sofia

35. Eri Rustiati

36. Ester

37. M Anwar

38. Laili

39. Rivan

40. Ayunda

41. Mustika Ayu Pujian

42. Surtati

43. Evi

44. Shofie

45. Iie Suendi

46. Dewi Suryani

47. Despita

48. Choirunnisa

49. Rista Triana

50. Pamulang Rani

51. Febrian Nurul

52. Mia Citra

Sementara itu, data korban meninggal dunia adalah sebagai berikut: