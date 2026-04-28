Imbas Kecelakaan Kereta, Transjakarta Sediakan Armada dari Stasiun Bekasi Timur ke Stasiun Bekasi

Ilustrasi bus Transjakarta rute B11 (Summarecon Bekasi+Cawang). (ANTARA/PT Transjakarta)
JawaPos.com-PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyediakan layanan bus shuttle untuk dengan tarif normal untuk mengantarkan penumpang Commuter Line dari Stasiun Bekasi Timur menuju Stasiun Bekasi imbas kecelakaan kereta yang terjadi pada Senin (27/4) malam.
"Transjakarta mengerahkan empat unit bus yang difungsikan khusus sebagai shuttle," kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Ayu mengatakan, armada disiagakan secara penuh untuk membantu mobilisasi penumpang Commuter Line selama proses evakuasi di jalur kereta api berlangsung.
"Semoga proses evakuasi di lapangan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tanpa kendala, serta seluruh pihak yang terdampak diberikan kekuatan dan ketabahan," kata dia.
Sementara itu, pada Selasa dini hari tadi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan bahwa untuk sementara waktu Stasiun Bekasi Timur tidak melayani aktivitas naik dan turun penumpang, sebagai dampak dari insiden operasional yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur, Daerah Operasi 1 Jakarta.
“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saat ini fokus utama kami adalah penanganan di lokasi serta memastikan keselamatan dan layanan bagi pelanggan tetap terpenuhi,” ujar VP Corporate Communication KAI, Anne Purba.
Bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan kereta api, untuk sementara dapat menggunakan layanan melalui Stasiun Bekasi hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Operasional perjalanan menuju lintas Bekasi juga masih mengalami penyesuaian seiring proses penanganan di lapangan.
