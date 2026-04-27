240 Penumpang KA Argo Bromo Anggrek Selamat, KAI Siapkan Bus Menuju Gambir

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan bahwa sebanyak 240 orang penumpang Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek selamat dari insiden kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

Namun perjalanan hingga Stasiun Pasar Turi belum bisa dilakukan. VP Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa seluruh operasional kereta api dari Jakarta, baik itu dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen telah disetop imbas insiden kecelakaan.

"240 orang penumpang Argo Bromo Anggrek semuanya selamat," kata Anne Purba kepada awak media.

Sebagai gantinya, Ane menjelaskan bahwa KAI telah menyiapkan bus untuk seluruh penumpang Argo Bromo Anggrek dengan tujuan Stasiun Gambir.

"Kami sudah menyiapkan bus untuk diantarkan kembali ke Gambir, karena pada saat ini untuk semua operasi kereta api dari Jakarta kami setop, baik dari Pasar Senen maupun Gambir," jelasnya.

Sementara itu, penanganan difokuskan kepada penumpang KRL yang terdampak. Hingga saat ini, sebanyak 38 penumpang KRL telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

"Mereka dirujuk ke beberapa fasilitas kesehatan terdekat, di antaranya RSUD Bekasi, Primaya Hospital Bekasi Timur, Mitra Plumbon Cibitung, dan RSU Bella Bekasi," tukasnya.

Dalam proses penanganan, KAI bersama Basarnas, TNI, Polri, serta tim medis bergerak cepat untuk memberikan pertolongan dan memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan secepat mungkin.