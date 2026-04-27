Tabrakan KA Argo Bromo Anggrek-KRL di Bekasi, 2 Orang Dinyatakan Meninggal Dunia

Kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4). (Istimewa)
JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengkonfimasi korban tewas dalam kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Jabodetabek berjumlah dua orang. Kedua jenazah tersebut saat ini berada di rumah sakit.
"Tercatat di rumah sakit ada dua korban meninggal dunia," kata Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo di lokasi kecelakaan, Senin (27/4) malam.
Meski begitu, Franoto belum bisa berbicara lebih jauh mengenai korban tewas. Termasuk jumlah korban luka-luka yang sedang dalam perawatan medis.
"Kami dari daop 1 jakarta menyampaikan permohonan maaf dan belasungkawa sebesar-besarnya," imbuhnya.
Sebelumnya, kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL pada Senin malam (27/4). Insiden itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.00 WIB.
Salah satu informasi yang diterima oleh awak media menyebutkan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan KRL atau commuter line lintas Bekasi dan kereta api jarak jauh. Dari berbagai foto dan video yang beredar, tampak beberapa gerbong hancur dan evakuasi korban masih berlangsung.
”Info lintas Daop 1 Jakarta: Terima info JPL 85 PLB 5181 tertemper mobil. Kemudian ka 4 melintas langsung Bekasi oleh PPKP sudah diinstruksikan untuk berhati-hati dikarenakan di jalur hilir terjadi temperan dan didepannya PLB 5568a,” bunyi informasi tersebut.
Namun demikian, kecelakaan tidak terhindarkan. KRL yang tengah berhenti karena menemper mobil diseruduk dari belakang oleh kereta jarak jauh. Kecelakaan itu mengakibatkan bagian ujung belakang KRL hancur.
