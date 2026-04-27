Viral! Maling Motor di Tanjung Duren Babak Belur Dihajar Warga

JawaPos.com - Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) di kawasan Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berakhir tragis, Sabtu (25/4). Niat hati ingin membawa kabur motor curian, pelaku justru berakhir babak belur setelah dikepung dan dihajar massa.

Kejadian ini sempat terekam kamera warga dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, pelaku terlihat tak berdaya saat warga meluapkan kemarahannya akibat ulah pelaku yang dinilai meresahkan masyarakat sekitar.

Dalam video yang beredar luas, pelaku curanmor tampak tak berkutik setelah berhasil ditangkap warga. Massa yang sudah terlanjur geram bahkan sempat mengikat pelaku di sebuah tiang listrik sebelum pihak berwajib tiba di lokasi.

Aksi main hakim sendiri ini terjadi sesaat setelah pelaku kepergok oleh pemilik kendaraan. Tanpa pikir panjang, warga yang mendengar teriakan korban langsung merespons dengan sigap dan mengamankan pelaku.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, membenarkan adanya insiden amuk massa tersebut. Ia memastikan bahwa pelaku saat ini sudah berada dalam penanganan pihak kepolisian.

"Pelakunya sudah diserahkan ke Polsek Grogol Petamburan," ujar Arfan dikutip Senin (27/4).

Menurut Arfan, tertangkapnya pelaku bermula dari keberanian korban yang langsung berteriak saat menyadari motornya akan dibawa kabur. Suara itulah yang memicu warga sekitar untuk melakukan pengejaran secara serentak.

"Istilahnya yang punya motor teriak-teriak baru warga ngejar," jelas dia.