Daftar 5 Kelurahan di Jakarta Paling Rawan Kebakaran, Korsleting Jadi Pemicu Utama

Petugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman kebakaran di kawasan padat penduduk Jakarta Barat. (Istimewa)
JawaPos.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta baru saja merilis daftar wilayah yang paling sering dilanda kebakaran sepanjang periode 2021 hingga 2026.
Terdapat lima kelurahan yang tercatat sebagai zona paling rawan di Jakarta. Kelima wilayah tersebut adalah Kelurahan Kapuk, Cengkareng Timur, Penjaringan, Pegadungan, dan Pulo Gebang.
Ada banyak faktor yang membuat wilayah tersebut memiliki risiko tinggi. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Bayu Meganthara mengungkapkan, penetapan kerawanan ini didasarkan pada 22 variabel teknis yang mengacu pada aturan pemerintah.
"Ada 22 variabel sesuai Permendagri 14 2024," ujar Bayu, Sabtu (25/4).
Variabel tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kepadatan penduduk, kualitas bangunan yang mayoritas semi permanen, hingga aktivitas rumah tangga dan industri yang tinggi. Selain itu, penggunaan material bangunan yang mudah terbakar juga memperparah risiko perambatan api saat terjadi insiden.
Salah satu pemicu utama kebakaran di Jakarta, khususnya di permukiman padat penduduk, adalah masalah kelistrikan. Berdasarkan data, 70 hingga 80 persen insiden kebakaran di Jakarta dipicu oleh korsleting listrik.
Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi memaparkan data insiden di wilayahnya yang menunjukkan tren dominasi korsleting listrik.
"Tahun 2023 15 kali kejadian, tahun 2024 ada 13 kali kejadian, tahun 2025 ada 23 kali kejadian, tahun 2026 ada 3 kali kejadian. Mayoritas karena fenomena listrik," ungkap dia.
Untuk menekan angka kebakaran, Dinas Gulkarmat terus melakukan langkah mitigasi proaktif. Salah satunya dengan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat.
