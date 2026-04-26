Ryandi Zahdomo
Minggu, 26 April 2026 | 14.57 WIB

Aksi Heroik Karyawan Sablon di Jakbar Lawan Begal, Motor Selamat Berkat Kunci Stang

Ilustrasi begal.(Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Aksi begal terjadi di Jalan Kepanduan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Jumat (24/4) malam. Seorang karyawan sablon, Dedi, nyaris menjadi korban perampasan motor oleh komplotan begal bersenjata tajam.

Meski mengalami luka akibat sabetan senjata tajam, Dedi berhasil mempertahankan sepeda motor miliknya. Keberaniannya melawan pelaku membuat kawanan begal tersebut gagal membawa kabur barang berharga milik korban.

Dedi menceritakan, insiden bermula saat dirinya hendak menjemput rekannya untuk berangkat kerja sekitar pukul 19.00 WIB. Tiba-tiba, dua orang tak dikenal mendekat dan memaksanya berhenti.

"Habis itu saya dipepet dua orang, disuruh berhenti, disuruh turun," ujar Dedi, Sabtu (25/4).

Situasi berubah mencekam ketika para pelaku mulai menodongkan senjata tajam dan meminta harta benda miliknya. Korban juga sempat mendapatkan ancaman langsung dari pelaku.

"Saat itu mereka minta motor sama hape saya," ungkap dia.

Enggan menyerah begitu saja, Dedi memutuskan untuk memberikan perlawanan. Aksi nekat ini membuat para pelaku menyabetkan senjata tajam hingga melukai tubuh Dedi.

Motor Selamat Berkat Kunci Stang

Di tengah kondisi terluka dan tidak adanya bantuan dari warga sekitar, Dedi berusaha meloloskan diri. Ia memilih untuk langsung menuju rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis.

Editor: Sabik Aji Taufan
