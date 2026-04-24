Ryandi Zahdomo
Jumat, 24 April 2026 | 21.08 WIB

4 Begal Bersenjata Celurit di Sawah Besar Diringkus Polisi

Empat pelaku begal bersenjata celurit di Sawah Besar, Jakarta Pusat, ditangkap polisi. (Istimewa)

JawaPos.com – Komplotan begal yang meresahkan warga Kawasan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat, dibekuk Polsek Sawah Besar dan Polres Metro Jakarta Pusat. Empat pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang kerap beraksi dengan senjata tajam akhirnya tak berkutik saat diringkus polisi.

Penangkapan ini merupakan respons cepat kepolisian setelah aksi nekat para pelaku viral dan merugikan korban hingga jutaan rupiah.

Aksi pembegalan terjadi pada Kamis (9/4) sekitar pukul 03.40 WIB. Saat itu, korban Gilang Hisbullah, 23, sedang melintas di bawah JPO Halte Jembatan Merah, Jalan Gunung Sahari.

Dalam sekejap, perjalanan korban terhenti oleh empat orang yang memepetnya dengan dua sepeda motor. Tanpa ampun, para pelaku langsung menodongkan senjata tajam untuk merampas harta benda korban.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E. P. Hutagalung menuturkan, para pelaku memiliki pembagian tugas yang terencana saat beraksi. Dua orang bertugas sebagai eksekutor yang mengancam korban dengan celurit.

"Pelaku menghentikan korban di jalan, kemudian mengancam dengan senjata tajam dan merampas sepeda motor serta handphone milik korban. Ini merupakan tindak pidana serius yang kami tindak tegas," ujar Reynold, Jumat (24/4).

Usai menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Sawah Besar di bawah pimpinan Iptu Muhammad Asaugi bergerak melakukan olah TKP dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi. Jejak digital dan bukti di lapangan membuat identitas keempat pelaku, berinisial HQQ, JM, FP, dan YIP, dengan cepat teridentifikasi.

Kapolsek Sawah Besar Kompol Rahmat Himawan menjelaskan, penangkapan dilakukan di lokasi yang berbeda-beda, mulai dari Tangerang, Jakarta Barat, hingga sebuah apartemen di Jakarta.

"Tim kami bergerak cepat setelah mengantongi identitas pelaku. Seluruh pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti berupa senjata tajam, kendaraan yang digunakan, serta pakaian saat beraksi," jelasnya.

Artikel Terkait
Ramadhan Berdarah di Tangerang: Polisi Ringkus Begal Celurit hingga Debt Collector Gadungan - Image
Jabodetabek

Ramadhan Berdarah di Tangerang: Polisi Ringkus Begal Celurit hingga Debt Collector Gadungan

Kamis, 19 Maret 2026 | 05.42 WIB

Begal Viral Jalan Arjuno Surabaya Ternyata Residivis, Sudah 3 Kali Keluar Masuk Penjara - Image
Surabaya Raya

Begal Viral Jalan Arjuno Surabaya Ternyata Residivis, Sudah 3 Kali Keluar Masuk Penjara

Senin, 9 Maret 2026 | 05.37 WIB

Detik-detik Begal Pembacok Anggota Polres Lumajang Ditembak Mati, 3 Kali Lolos saat Digerebek - Image
Berita Daerah

Detik-detik Begal Pembacok Anggota Polres Lumajang Ditembak Mati, 3 Kali Lolos saat Digerebek

Senin, 15 Desember 2025 | 21.22 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

