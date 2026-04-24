Ryandi Zahdomo
Jumat, 24 April 2026 | 13.19 WIB

Penyebab Pemadaman Listrik PLN, 13 Gardu Induk Jakarta Alami Gangguan Pasokan

Suasana pemadaman listrik di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (1/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Sejumlah wilayah di Jakarta sempat mengalami pemadaman listrik oleh PLN pada Kamis (23/4). PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya mengungkap penyebab utama matinya listrik di Jakarta. 

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika menuturkan, gangguan ini dipicu oleh masalah teknis yang memengaruhi infrastruktur distribusi listrik vital di Ibu Kota. Sebanyak 13 gardu induk yang ada di Jakarta mengalami gangguan listrik. 

Hal ini menyebabkan mati listrik di sejumlah wilayah. "Sebagai gambaran, sistem kelistrikan wilayah Jakarta dan sekitarnya ditopang oleh 76 gardu induk. Dari jumlah tersebut, 13 gardu induk sempat terdampak gangguan pasokan listrik," ujarnya dikutip Jumat (24/4).

Meski begitu, kata Haris, pihaknya langsung melakukan pemulihan secara bertahap sejak siang hari. Mayoritas pelanggan terdampak sudah kembali menikmati aliran listrik pada pukul 12.23 WIB, sementara sisa 5 persen pelanggan lainnya berhasil dipulihkan pada pukul 15.05 WIB.

Meski sempat menyebabkan ketidaknyamanan, PLN menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi dan penguatan infrastruktur agar kejadian serupa tidak terulang. Fokus utama saat ini adalah memastikan keandalan distribusi energi bagi seluruh warga Jakarta.
"PLN terus berupaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan serta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," katanya.

Bagi pelanggan yang masih menemui kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai status kelistrikan di wilayahnya, PLN mengimbau untuk memanfaatkan kanal resmi. Pelanggan dapat mengakses aplikasi PLN Mobile atau menghubungi Contact Center PLN 123 yang tersedia selama 24 jam.

