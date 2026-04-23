Listrik Padam di Jakarta Hari Ini: Lampu Merah Daan Mogot Jakbar Mati, PLN Beri Penjelasan.

JawaPos.com – Wilayah Jakarta mengalami pemadaman listrik pada Kamis siang ini. Hal ini menyebabkan matinya sejumlah lampu lalu lintas (traffic light) di sepanjang Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.

Kanit Lantas Polsek Cengkareng AKP Yeni membenarkan terjadinya mati lampu pada lampu lalu lintas di wilayah Cengkareng sejak pukul 11.30 WIB.

"Tadi TL-TL (traffic light) itu mati mulai sekitar pukul 11.30 WIB. Untuk wilayah Cengkareng, kalau listrik PLN mati, otomatis TL juga mati. Khusus di Daan Mogot, TL Cengkareng Timur dan Cengkareng Barat itu mati, baik arah Rawa Buaya mau pun ke tiga penjuru lainnya," ujar Yeni.

Meski demikian, AKP Yeni memastikan hingga saat ini situasi lalu lintas masih terkendali. Pihak kepolisian telah menerjunkan personel untuk melakukan pengaturan manual di titik-titik vital.

"Tadi anggota kita sudah menyebar di beberapa titik untuk tindaklanjut. Sampai siang ini belum ada penumpukan," kata Yeni.

Namun, ia mengimbau pengguna jalan untuk waspada saat melintas di sore hari. "Kalau sore hari, karena jam pulang kerja, biasanya akan menumpuk," kata dia.

Pihak kepolisian juga terus berkoordinasi dengan PLN agar masalah ini segera teratasi. "Tadi saya sudah menghubungi pihak PLN. Dari mereka katanya ada masalah, sekarang masih ditindaklanjut sama PLN," kata Yeni.

PLN Lakukan Pemulihan Intensif

Selain masalah kemacetan, gangguan listrik ini juga menuai protes dari masyarakat di media sosial, terutama bagi peserta UTBK yang membutuhkan akses listrik dan internet stabil.