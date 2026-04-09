Jakarta Padam Massal Sore Ini: MRT Blackout dan Lampu Merah Mati Total!

JawaPos.com - Jakarta mendadak mencekam pada Kamis sore (9/4). Gangguan listrik massal melanda sejumlah wilayah strategis di ibu kota, mulai dari kawasan pusat bisnis hingga fasilitas publik.

Tak tanggung-tanggung, layanan MRT Jakarta ikut terdampak hingga membuat stasiun mengalami blackout atau mati lampu total.

Peristiwa ini terjadi tepat di jam pulang kantor, yakni sekitar pukul 17.57 WIB, membuat aktivitas warga yang tengah bermobilitas terganggu.

Stasiun MRT Sempat Blackout, Fasilitas Lumpuh Dampak paling terasa muncul di moda transportasi MRT Jakarta. Seluruh stasiun layang (elevated) dilaporkan sempat gelap gulita akibat terhentinya pasokan daya.

Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Rendy Primartantyo menuturkan, gangguan operasional ini disebabkan oleh kendala pasokan listrik dari sisi PLN (CSW) yang mengakibatkan sebagian fasilitas stasiun, seperti penerangan, elevator, eskalator, dan beberapa fasilitas lainnya mengalami gangguan.

"Seluruh stasiun elevated sempat mengalami kondisi blackout, namun saat ini telah berhasil dinormalkan kembali," ujar Rendy, Kamis (9/4).

Pihak MRT memastikan petugas di lapangan bergerak cepat untuk melakukan penormalan agar layanan kembali stabil. "Keselamatan Pelanggan MRT Jakarta tetap menjadi prioritas kami," tambahnya.

Dari Glodok Hingga PIK: Lampu Merah Padam, Lalu Lintas Kacau Kekacauan tidak hanya terjadi di bawah tanah dan jalur layang MRT. Lalu lintas Jakarta dilaporkan semrawut karena lampu jalan dan traffic light (lampu merah) mati total.