Kecelakaan di Daan Mogot: Trailer Hantam Minibus Saat Hendak Angkut Penumpang

JawaPos.com - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Daan Mogot, tepatnya di dekat Halte Busway Taman Kota, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (23/4) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Sebuah truk trailer terlibat tabrakan dengan satu unit minibus ELF.

Meski benturan cukup keras hingga menyebabkan kerusakan pada fasilitas umum, beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini.

Kepala Unit Penegakan Hukum (Kanit Gakkum) Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Joko Siswanto menuturkan, kecelakaan bermula saat minibus ELF bernomor polisi B-7427-IC yang dikemudikan oleh Romli melaju dari arah Barat menuju Timur. Setibanya di dekat Halte Busway Taman Kota, sopir menepikan kendaraan di lajur kiri dengan maksud menaikkan penumpang.

Saat sedang berhenti, tiba-tiba sebuah kendaraan trailer dengan nomor polisi B-9084-GR yang dikemudikan Slamet datang dari arah belakang. Benturan pun tak terelakkan.

"Sehingga kendaraan minibus ELF kedorong ke depan dan menabrak Trotoar jalan serta rambu, berakibat Kerusakan Kendaraan yang terlibat," ujarnya, Kamis (23/4).

Minibus ELF mengalami kerusakan parah pada bodi depan dan belakang, serta kaca pecah akibat hantaman. Sementara itu, truk trailer mengalami kerusakan pada bagian bemper depan sebelah kiri yang pecah.

Kecelakaan ini juga merusak fasilitas umum di sekitar lokasi kejadian. Tercatat atap JPO bagian bawah robek terbuka dan satu rambu stop bus roboh akibat tersenggol minibus yang terdorong ke depan.

Hingga saat ini, penyebab pasti kecelakaan tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Unit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti berupa dua unit kendaraan beserta surat-suratnya, serta melakukan pendataan.