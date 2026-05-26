Laka Lantas Masih Mengancam Rakyat, Polri Anggap Keselamatan Lalu Lintas Adalah Investasi

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menekankan pentingnya keselamatan lalu lintas. Hal ini bahkan bagian dari investasi besar bagi bangsa.

Agus mengatakan, penting membangun budaya keselamatan di jalan raya sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

“Alhamdulillah, marwah Korlantas Polri terus mampu membangun persepsi positif masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik kepada Bhayangkara. Karena itu, seluruh jajaran harus memahami bahwa investasi terbesar bangsa ini sejatinya adalah investasi keselamatan masyarakat,” kata Agus, Selasa (26/5).

Jenderal bintang dua Polri itu menyampaikan, kecelakaan lalu lintas masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas.

“Keselamatan adalah hal utama. Jika masyarakat tidak selamat, maka semuanya akan menjadi sulit. Karena itu, tugas Polantas adalah hadir melindungi masyarakat dengan mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar,” imbuhnya.

Agus mengingatkan bahwa kondisi lalu lintas di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari kecelakaan, pelanggaran lalu lintas, hingga kemacetan di sejumlah ruas jalan.

“Apakah kondisi jalan sudah aman? Belum, karena kecelakaan masih terjadi. Apakah lalu lintas sudah tertib? Belum, sebab pelanggaran masih banyak ditemukan. Apakah arus kendaraan sudah lancar? Faktanya, kepadatan dan pelanggaran masih sering terjadi di berbagai wilayah,” jelasnya.