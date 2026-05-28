Selain Jadi Destinasi Wisata Sejarah, Intip 19 Kuliner Paling Enak di Sekitar Kota Tua Jakarta

JawaPos.com - Kawasan Kota Tua Jakarta tidak hanya terkenal sebagai destinasi wisata bersejarah, tetapi juga menawarkan beragam pilihan kuliner yang menarik untuk dicoba. Mulai dari tempat makan legendaris yang telah bertahan selama puluhan tahun hingga kafe kekinian yang berada di bangunan bernuansa klasik, semuanya hadir untuk memanjakan para pecinta kuliner.

Setiap sudut tempat makan di Kota Tua memiliki daya tarik tersendiri. Ada yang mempertahankan arsitektur khas kolonial Belanda, ada pula yang mengusung konsep modern dan artistik yang digemari kalangan muda.

Berdasarkan informasi dari Bobobox dan Mamikos pada Kamis (28/5), berikut 19 rekomendasi tempat makan terbaik di sekitar Kota Tua Jakarta yang wajib masuk daftar kunjungan Anda.

1. Gado-Gado Direksi

Berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan 1 Nomor 10, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, warung yang sudah berdiri sejak 1967 ini buka setiap hari mulai pukul 09.30 hingga 16.30 dengan harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per porsi.

Satu porsi berisi berbagai sayuran hijau segar yang disiram bumbu kacang cokelat kaya rasa, dilengkapi kerupuk udang dan emping, dengan cita rasa yang sangat legendaris hingga pernah menjadi langganan almarhum Gus Dur.

2. Kedai Soto Tangkar & Sate Kuah Daging Sapi H. Diding

Berlokasi di Jalan Pasar Pagi II, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, kedai legendaris yang sudah beroperasi sejak tahun 1960-an ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 16.20 dengan harga Rp19.000 hingga Rp42.000 per porsi.

Hanya menyajikan dua menu yaitu Soto Tangkar dan Sate Kuah Daging Sapi, namun cita rasanya sangat autentik dalam desain warung sederhana bergaya zaman dahulu.