Ryandi Zahdomo
20 April 2026, 16.58 WIB

Turis Asing Jadi Korban Penjambretan di Sawah Besar, Ponsel Raib Saat Asyik Main HP

JawaPos.com - Nasib nahas menimpa seorang turis asal Jerman, Robin, 26. Ia menjadi korban penjambretan saat tengah berjalan di kawasan Jl. Pos, Ps. Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (19/4) sore.

Insiden kriminalitas ini terjadi tepat di depan SD Santa Ursula. Saat kejadian, korban diketahui sedang berdiri di pinggir jalan sembari memainkan ponsel Samsung S23 miliknya, sesaat sebelum hendak menyeberang.

Tanpa disadari, dua orang pria yang berboncengan sepeda motor mendekati korban. Dalam hitungan detik, pelaku dengan cepat merampas ponsel dari tangan Robin. Korban yang terkejut tidak sempat melakukan perlawanan terhadap aksi kedua pelaku tersebut.

Terkait insiden ini, pihak kepolisian memberikan keterangan mengenai situasi saat pelaku melancarkan aksinya.

"Ketika korban sedang ingin menyebrang di pinggir jalan sekitar TKP tengah asik memainkan handphone. Pada saat yang bersamaan handphone korban diambil seseorang yang berbocengan menggunakan sepeda motor," ujar Kapolsek Sawah Besar, Kompol Rahmat Himawan, Senin (20/4).

Polisi Buru Pelaku

Menindaklanjuti laporan tersebut, korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Sawah Besar. Pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan upaya pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri usai merampas barang milik korban.

Hingga saat ini, pihak berwenang terus berupaya mengumpulkan bukti tambahan di lapangan.

"Kasus ini masih dalam penyelidikan," katanya.

