Ryandi Zahdomo
19 April 2026, 00.19 WIB

Transjakarta Tambah Bus Stop Rute Rempoa-Blok M dan Bintaro-Blok M Hari Ini, Cek Lokasinya

Sejumlah penumpang menunggu bus TransJakarta rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Blok M, Jakarta, Kamis (12/03/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi mengumumkan modifikasi layanan pada dua rute populer, yakni 1Q (Rempoa – Blok M) dan 8E (Bintaro – Blok M), mulai hari ini, Sabtu (18/4).

Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memastikan kebutuhan mobilitas masyarakat terpenuhi dengan lebih baik.

Modifikasi yang dilakukan Transjakarta kali ini fokus pada penambahan titik pemberhentian agar akses pelanggan menjadi lebih fleksibel. Berikut adalah detail penyesuaiannya:

- Rute 1Q (Rempoa - Blok M): Dilakukan penambahan layanan pada bus stop Jalan Cendrawasih 2 untuk arah Rempoa.

- Rute 8E (Bintaro - Blok M): Dilakukan penambahan layanan pada bus stop Jalan Cendrawasih 2 untuk arah Bintaro.

Bagi Anda yang sering melintasi koridor ini, pastikan untuk memperhatikan titik pemberhentian terbaru tersebut agar perjalanan Anda tetap lancar.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk memprioritaskan pengalaman pelanggan.

"Penyesuaian rute ini kami lakukan demi kenyamanan pelanggan sekaligus peningkatan layanan Transjakarta. Kami juga mengimbau pelanggan untuk memperhatikan titik pemberhentian terbaru," ujar Ayu, Sabtu (18/4).

Ia juga menegaskan dedikasi perusahaan dalam memberikan layanan yang prima bagi seluruh warga Jakarta.

"Transjakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat," imbuh Ayu.

Editor: Bayu Putra
Artikel Terkait
DPW PKB Jakarta Gelar Muscab DPC se-DKI Jakarta, Persiapan Menuju Pemilu 2029 - Image
Politik

DPW PKB Jakarta Gelar Muscab DPC se-DKI Jakarta, Persiapan Menuju Pemilu 2029

18 April 2026, 23.34 WIB

Kebakaran Tewaskan Sekeluarga di Jakarta Barat, Saksi sebut Ada Ledakan - Image
Jabodetabek

Kebakaran Tewaskan Sekeluarga di Jakarta Barat, Saksi sebut Ada Ledakan

18 April 2026, 01.49 WIB

103 Sekolah Swasta di Jakarta yang Akan Gratis Tahun Ajaran 2026/2027 - Image
Jabodetabek

103 Sekolah Swasta di Jakarta yang Akan Gratis Tahun Ajaran 2026/2027

18 April 2026, 01.43 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
