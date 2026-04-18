Transjakarta Tambah Bus Stop Rute Rempoa-Blok M dan Bintaro-Blok M Hari Ini, Cek Lokasinya

Sejumlah penumpang menunggu bus TransJakarta rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Blok M, Jakarta, Kamis (12/03/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi mengumumkan modifikasi layanan pada dua rute populer, yakni 1Q (Rempoa – Blok M) dan 8E (Bintaro – Blok M), mulai hari ini, Sabtu (18/4).
Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan serta memastikan kebutuhan mobilitas masyarakat terpenuhi dengan lebih baik.
Modifikasi yang dilakukan Transjakarta kali ini fokus pada penambahan titik pemberhentian agar akses pelanggan menjadi lebih fleksibel. Berikut adalah detail penyesuaiannya:
- Rute 1Q (Rempoa - Blok M): Dilakukan penambahan layanan pada bus stop Jalan Cendrawasih 2 untuk arah Rempoa.
- Rute 8E (Bintaro - Blok M): Dilakukan penambahan layanan pada bus stop Jalan Cendrawasih 2 untuk arah Bintaro.
Bagi Anda yang sering melintasi koridor ini, pastikan untuk memperhatikan titik pemberhentian terbaru tersebut agar perjalanan Anda tetap lancar.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk memprioritaskan pengalaman pelanggan.
"Penyesuaian rute ini kami lakukan demi kenyamanan pelanggan sekaligus peningkatan layanan Transjakarta. Kami juga mengimbau pelanggan untuk memperhatikan titik pemberhentian terbaru," ujar Ayu, Sabtu (18/4).
Ia juga menegaskan dedikasi perusahaan dalam memberikan layanan yang prima bagi seluruh warga Jakarta.
"Transjakarta berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat," imbuh Ayu.
