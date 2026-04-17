Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
18 April 2026, 01.49 WIB

Kebakaran Tewaskan Sekeluarga di Jakarta Barat, Saksi sebut Ada Ledakan

Petugas mengevakuasi korban tewas dalam kebakaran yang melanda rumah di Jalan Rambutan Timur VI, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Jumat (17/4/2026) dini hari. (ANTARA/Risky Syukur).

JawaPos.com - Satu keluarga dengan lima jiwa tewas dalam kebakaran yang melanda rumah di Jalan Rambutan Timur VI, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), pada Jumat dini hari.

Perwira Piket Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Barat Abdul Syukur menyebutkan kelima korban itu diduga meninggal dunia akibat terjebak kepulan asap saat kebakaran melanda tempat tinggal mereka.

"Korbannya lima orang, satu keluarga. Mereka terjebak asap," kata Abdul saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/4).

Menurut dia, api diduga berasal dari korsleting listrik yang terjadi di tiang listrik depan rumah korban. Api kemudian dengan cepat masuk ke dalam rumah ketika korban tengah tertidur.

"Yang terbakar rumah tinggal. Api diduga dari korsleting listrik di tiang listrik dan langsung masuk ke rumah," ujar Abdul.

Pihak pemadam mengaku kesulitan memadamkan api karena kondisi rumah korban yang digembok dari dalam dan dipasangi teralis besi.

"Kesulitannya, karena rumah itu digembok. Kita jebol paksa akhirnya untuk masuk ke rumah tersebut," terang Abdul.

Setelah api dipadamkan, petugas langsung mengevakuasi seluruh korban dalam kondisi meninggal dunia.

Jenazah lalu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Sampai dengan saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran tersebut. 

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Ledakan Hebat di Pabrik Baja Waru Sidoarjo Bikin Geger, Polisi Turunkan Jibom - Image
Surabaya Raya

Ledakan Hebat di Pabrik Baja Waru Sidoarjo Bikin Geger, Polisi Turunkan Jibom

07 April 2026, 04.33 WIB

Geger Ledakan Mirip Bom di Perbatasan Sidoarjo - Surabaya, Ini Penjelasan Polisi - Image
Surabaya Raya

Geger Ledakan Mirip Bom di Perbatasan Sidoarjo - Surabaya, Ini Penjelasan Polisi

07 April 2026, 00.37 WIB

Kapolda Jatim Imbau Warga Tetap Tenang Usai Ledakan Misterius di Masjid Jember - Image
Berita Daerah

Kapolda Jatim Imbau Warga Tetap Tenang Usai Ledakan Misterius di Masjid Jember

17 Maret 2026, 22.54 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore