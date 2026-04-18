DPW PKB Jakarta Gelar Muscab DPC se-DKI Jakarta, Persiapan Menuju Pemilu 2029

JawaPos.com - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB se-DKI pada Sabtu dan Minggu, 18-19 April 2026.

Muscab ini digelar untuk menyusun ulang struktur organisasi yang masa khidmatnya telah berakhir, sehingga bisa lebih solid dan visioner menyongsong pemilu 2029.

Sekretaris Wilayah DPW PKB Jakarta H. Mohammad Fauzi menyampaikan bahwa muscab tersebut merupakan momentum konsolidasi struktur untuk memaksimalkan peran PKB.

Yakni menjadikan PKB sebagai partai politik yang menjadi wadah aspirasi politik secara terbuka, inklusif, aspiratif, dan hadir di tengah-tengah masyarakat secara luas.

”Mengusung tagline PKB Masa Depan Jakarta, Muscab ini menegaskan posisi PKB sebagai partai yang terbuka dan inklusif, namun tetap berakar kuat pada nilai keislaman rahmatan lil alamin, ahlussunnah wal jamaah, serta nilai-nilai kebangsaan,” terang Fauzi usai pembukaan muscab di Cililitan, Jakarta Timur (Jaktim), Sabtu (18/4).

Dalam kesempatan yang sama, Fauzi mengungkapkan bahwa pengurus DPC se-Jakarta periode 2026-2031 yang nantinya terpilih harus konsisten membawa ideologi Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah.

Tentu dengan tetap mengedepankan semangat keterbukaan dan inklusif. Sehingga nantinya struktur DPC sampai level ranting diisi oleh kader yang berintegritas dan bermoral.

”Muscab ini memastikan struktur dari DPC hingga ranting diisi kader berintegritas moral dan punya semangat pengabdian tinggi,” ujarnya.

Menurut Fauzi, PKB sebagai rumah besar bagi siapa pun yang ingin berjuang lewat jalur politik demi kemaslahatan.