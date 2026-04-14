Fokus Penguatan Usaha, Program Pelatihan UMKM Perempuan Diluncurkan di Jakarta Barat

JawaPos.com – Program pemberdayaan perempuan pelaku UMKM kembali digelar di Jakarta Barat. Sebanyak 25 perempuan dari keluarga pra-sejahtera di Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta barat mengikuti Empower Academy Jakarta Batch 2 yang diluncurkan pada 13 April 2026.

Program ini merupakan lanjutan dari batch sebelumnya yang digelar pada 2025 di Jakarta Timur. Mayoritas peserta saat ini telah memiliki usaha kecil, sementara sebagian lainnya masih dalam tahap merintis.

Head of Corporate and Regulatory Affairs Bentoel Group, Dian Widyanarti, mengatakan program ini dirancang untuk memberikan dukungan yang sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Ia menjelaskan, sebagai program inkubasi bisnis, peserta akan mendapatkan pelatihan perencanaan usaha, pengembangan produk, strategi penjualan, hingga pengelolaan keuangan. Selain itu, peserta juga memperoleh mentoring, dukungan fasilitas produksi, serta pendampingan perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

“Program ini dirancang untuk memberikan dukungan yang praktis dan relevan bagi perempuan pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

“Kami juga memastikan peserta mendapatkan akses ke ekosistem yang lebih luas, termasuk perizinan dan jaringan kewirausahaan,” lanjutnya.

Program ini melibatkan sejumlah mitra, termasuk SheStarts Indonesia, serta membuka akses ke program kewirausahaan seperti Jakpreneur. Selain itu, peserta akan tergabung dalam komunitas alumni untuk pendampingan lanjutan.