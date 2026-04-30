Dorong Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Akselerasi Penyaluran Pembiayaan Produktif Lewat KUR

JawaPos.com - Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui semangat Sinergi Majukan Negeri, Bank Mandiri secara konsisten menghadirkan solusi finansial yang terintegrasi guna memastikan implementasi program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Dalam rangka mendorong ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya melalui penguatan sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, Bank Mandiri terus mengakselerasi penyaluran pembiayaan produktif melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga kuartal I-2026, Bank Mandiri telah merealisasikan penyaluran KUR sebesar Rp11 triliun yang menjangkau lebih dari 87 ribu pelaku UMKM di seluruh Indonesia, mempertegas peran perusahaan dalam membangun ekosistem penggerak negeri.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, capaian tersebut menjadi cerminan sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, dan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan.

“Hal ini mencerminkan peran KUR Bank Mandiri sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM,” ujar Riduan, dalam paparan Public Expose Kuartal I-2026 Bank Mandiri, dikutip Selasa (28/4).

Tidak hanya melalui instrumen pembiayaan, Bank Mandiri juga terus memperluas dukungan terhadap implementasi program strategis pemerintah melalui penyediaan layanan transaksi dan solusi keuangan yang adaptif.

Sebagai bukti nyata dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan fondasi pembangunan jangka panjang, Bank Mandiri turut berperan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program sosial prioritas pemerintah. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis, di mana sebanyak 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah memanfaatkan layanan virtual account Bank Mandiri guna meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran dana.

Selanjutnya, sebagai bagian dari dukungan terhadap penyediaan hunian layak bagi masyarakat, Bank Mandiri juga berpartisipasi aktif dalam program 3 Juta Rumah. Hingga Maret 2026, Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 2.300 unit rumah melalui skema FLPP.

Lebih lanjut, Riduan menyampaikan bahwa Bank Mandiri secara konsisten mendukung inisiatif Koperasi Desa Merah Putih guna mendorong pemerataan ekonomi berbasis komunitas, dengan aspirasi berkontribusi terhadap pengembangan sekitar 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.