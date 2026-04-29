Perilaku Konsumen Berubah, Konten Video Jadi Rujukan Utama Cari Kuliner

JawaPos.com–Seiring perubahan perilaku masyarakat di era digital, konten video memainkan peran yang semakin penting dalam memengaruhi keputusan pembelian sehari-hari, termasuk dalam memilih tempat makan. Kondisi ini membuat sejumlah platform media sosial untuk gerak cepat menjembatani kebutuhan tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor makanan dan minuman terus mengalami pertumbuhan, dengan jumlah usaha mencapai 5,28 juta pada 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga sejalan dengan jumlah UMKM yang bergabung ke platform digital yang telah mencapai 25 juta usaha, guna memperluas jangkauan pemasaran sekaligus mengoptimalkan operasional mereka.

Dari sisi konsumen, sekitar 65 persen masyarakat Indonesia juga menggunakan platform digital sebagai referensi untuk menemukan pilihan kuliner baru. Hal ini menunjukkan besarnya potensi ekosistem layanan makanan yang semakin terhubung dengan dunia digital.

Sementara itu, dari sisi penyedia platform, Lead of Key Dine-in Merchant TikTok GO by Tokopedia William Panjaitan mengatakan, saat ini konten tidak lagi sekadar menjadi sarana hiburan. Tapi sudah menjadi bagian penting dari cara orang menemukan inspirasi dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

”Kami juga melihat semakin banyak masyarakat beralih ke platform kami sebagai katalog rasa untuk mencari referensi kuliner baru. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan pencarian (search) terkait layanan lokal yang naik lebih dari 60 persen setiap tahunnya di platform kamis. Melalui TikTok GO by Tokopedia, kami ingin menghadirkan pengalaman terpadu yang mudah diakses, di mana inspirasi yang ditemukan di TikTok bisa langsung berlanjut menjadi pengalaman nyata,” kata William kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (29/4).

William menjelaskan, ekosistem yang dibangun melalui layanan terintegrasi tersebut dapat mempercepat perjalanan dari konten ke kunjungan yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan signifikan bagi bisnis lokal. Konten otentik dan layanan terpadu membantu merchant mendapatkan tambahan pesanan serta mendorong kunjungan ke gerai offline.

Interaksi pengguna dengan konten juga mendorong pencarian produk dan layanan, yang turut memperkuat pertumbuhan ekosistem bisnis secara keseluruhan.