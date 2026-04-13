Pekerja Tewas Tersengat Listrik di Menara BTS Kemayoran, Ternyata Proyek Belum Ada Izin!

Ilustrasi warga tersengat listrik. (Istimewa)
JawaPos.com - Proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di Cempaka Baru, Kemayoran, memakan korban jiwa. Ironisnya, proyek yang menewaskan satu pekerja tersebut ternyata belum mengantongi izin resmi dari pemerintah.
Tragedi ini terjadi di tengah proses pengerjaan menara di Jalan Cempaka Baru 11, Jakarta Pusat. Seorang pekerja muda bernama Andi Azis Wijaya, 21, ditemukan tewas mengenaskan, diduga akibat tersengat aliran listrik bertegangan tinggi saat tengah bertugas.
Lurah Cempaka Baru Ade Rahmat menuturkan, proyek tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
"Pembangunan menara BTS belum mengantongi PBG," ujar Ade Rahmat, Senin (13/4).
Ade menjelaskan, kewenangan perizinan sepenuhnya berada di bawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Hingga saat ini, pihak manajemen baru sekadar memegang Informasi Rencana Kota (IRK).
Namun, meski belum legal secara administratif, aktivitas pembangunan terus dilakukan di lokasi tersebut.
"Pembangunan tetap berjalan karena kata pihak managemen mereka dibiarkan membangunn sambil menunggu perizinan keluar dari PTSP. Itu berdasarkan keterangan dari pihak manajemen," katanya.
Kronologi Tragis di Ketinggian Menara
Insiden nahas ini terjadi pada Minggu (12/4). Korban yang merupakan warga Ciampea, Bogor, diduga menyentuh kabel terkelupas saat hendak memanjat struktur bangunan.
Kondisi cuaca saat kejadian sedang hujan, membuat proses evakuasi menjadi sangat berisiko bagi warga sekitar.
