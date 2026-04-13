Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
13 April 2026, 23.21 WIB

Pekerja Tewas Tersengat Listrik di Menara BTS Kemayoran, Ternyata Proyek Belum Ada Izin!

Ilustrasi warga tersengat listrik. (Istimewa)

JawaPos.com - Proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) di Cempaka Baru, Kemayoran, memakan korban jiwa. Ironisnya, proyek yang menewaskan satu pekerja tersebut ternyata belum mengantongi izin resmi dari pemerintah.

Tragedi ini terjadi di tengah proses pengerjaan menara di Jalan Cempaka Baru 11, Jakarta Pusat. Seorang pekerja muda bernama Andi Azis Wijaya, 21, ditemukan tewas mengenaskan, diduga akibat tersengat aliran listrik bertegangan tinggi saat tengah bertugas.

Lurah Cempaka Baru Ade Rahmat menuturkan, proyek tersebut belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Pembangunan menara BTS belum mengantongi PBG," ujar Ade Rahmat, Senin (13/4).

Ade menjelaskan, kewenangan perizinan sepenuhnya berada di bawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Hingga saat ini, pihak manajemen baru sekadar memegang Informasi Rencana Kota (IRK).

Namun, meski belum legal secara administratif, aktivitas pembangunan terus dilakukan di lokasi tersebut.

"Pembangunan tetap berjalan karena kata pihak managemen mereka dibiarkan membangunn sambil menunggu perizinan keluar dari PTSP. Itu berdasarkan keterangan dari pihak manajemen," katanya.

Kronologi Tragis di Ketinggian Menara

Insiden nahas ini terjadi pada Minggu (12/4). Korban yang merupakan warga Ciampea, Bogor, diduga menyentuh kabel terkelupas saat hendak memanjat struktur bangunan.

Kondisi cuaca saat kejadian sedang hujan, membuat proses evakuasi menjadi sangat berisiko bagi warga sekitar.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Kronologi Lengkap Petugas Tewas Tersengat Listrik di Air Mancur Patung Kuda Jakarta Pusat - Image
Jabodetabek

Kronologi Lengkap Petugas Tewas Tersengat Listrik di Air Mancur Patung Kuda Jakarta Pusat

13 November 2025, 00.29 WIB

Pria Tewas Diduga Tersengat Listrik Saat Banjir di Tangerang, Polisi Lakukan Olah TKP - Image
Jabodetabek

Pria Tewas Diduga Tersengat Listrik Saat Banjir di Tangerang, Polisi Lakukan Olah TKP

28 Oktober 2025, 12.53 WIB

Polisi Dalami Penyebab Kematian Pekerja Gondola di Apartemen Surabaya: Cacat SOP atau Human Error? - Image
Surabaya Raya

Polisi Dalami Penyebab Kematian Pekerja Gondola di Apartemen Surabaya: Cacat SOP atau Human Error?

04 Maret 2026, 23.43 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore