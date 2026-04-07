Ryandi Zahdomo
08 April 2026, 00.17 WIB

Viral ASN DKI Ganti Pelat Merah Jadi Putih di Puncak, Gubernur Pramono: Gak Ada Toleransi!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Masria Pane/Jawa Pos)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan teguran keras terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat mengubah pelat nomor kendaraan dinas menjadi pelat putih. Insiden yang terjadi di kawasan Puncak, Bogor, ini menjadi viral setelah video penindakan polisi beredar luas di media sosial.

Menanggapi tindakan anak buahnya, Pramono Anung menegaskan bahwa aturan penggunaan aset negara bersifat mutlak. Meskipun oknum tersebut berdalih sedang menjalankan tugas, prosedur tetap harus diikuti tanpa modifikasi ilegal.

"Sudah ditegur oleh BPAD. Jadi kalau di Jakarta yang gitu-gitu kita enggak kasih toleransi. Kalau memang harus berkendaraan dinas ya berkendaraan dinas," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/4).

Pramono juga menilai bahwa tindakan mengganti pelat nomor justru memberikan citra buruk bagi instansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di mata publik dan aparat keamanan.

Alasan di Balik Penggantian Pelat Nomor

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto menjelaskan, ASN tersebut sebenarnya sedang melakukan tugas resmi di aset milik Pemprov DKI yang berlokasi di Cimacan.

"Yang bersangkutan kebetulan di hari libur sedang melaksanakan untuk konten Pak, konten kegiatan untuk promosi kebetulan di DKI memiliki salah satu aset yang ada di Cimacan sehingga pada saat konten itu dilaksanakan mempergunakan kendaraan," ungkap Uus.

Namun, alasan penggunaan pelat putih agar "tidak mencolok" saat berada di luar wilayah Jakarta kini sedang didalami lebih lanjut oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD).

"Yang jadi permasalahan kendaraannya dirubah plat menjadi plat putih. Itu mungkin nanti yang sedang didalami terkait dengan masa teguran yang disampaikan dari BPAD," urainya.

BPAD Gandeng Inspektorat untuk Pemeriksaan

Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta Faisal Syafruddin memastikan pihaknya tidak tinggal diam. Penelusuran internal telah dilakukan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut.

