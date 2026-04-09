Listrik Jakarta Kembali Normal 100%, PLN Ungkap Fakta di Balik Pemadaman Massal!

Ilustrasi PLN
JawaPos.com - Setelah sempat mengalami gangguan pasokan listrik yang meluas pada Kamis (9/4), PT PLN (Persero) memastikan bahwa seluruh wilayah terdampak kini sudah kembali normal.
Listrik dipastikan telah mengalir penuh ke pemukiman warga, perkantoran, hingga fasilitas publik strategis yang sebelumnya sempat lumpuh total.
Gangguan yang sempat membuat Jakarta "mencekam" di jam pulang kantor tersebut telah diatasi. PLN melakukan penormalan pada sistem kelistrikan yang bersumber dari Gardu Induk.
Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, menegaskan bahwa proses pemulihan telah selesai secara menyeluruh.
"100% menyala, PLN pastikan seluruh wilayah yang mengalami gangguan suplai dari Gardu Induk telah kembali normal pada pukul 20.00 WIB," ujarnya, Kamis (9/4).
Adapun wilayah terdampak sebelumnya ialah mulai dari wilayah Angke, Kebon Jeruk, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang, Ketapang dan Karet.
Bagi pelanggan yang masih mengalami kendala teknis secara individu, PLN menyarankan untuk segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123.
Sempat Viral: Dari Ledakan Hingga MRT Lumpuh
Sebelumnya, pemadaman listrik massal ini sempat memicu kegaduhan di media sosial, terutama platform X. Netizen melaporkan pemadaman terjadi serentak di Jakarta Pusat hingga Jakarta Utara, bahkan muncul dugaan adanya ledakan di instalasi kabel.
