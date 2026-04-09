Ryandi Zahdomo
10 April 2026, 04.57 WIB

Listrik Jakarta Kembali Normal 100%, PLN Ungkap Fakta di Balik Pemadaman Massal!

Ilustrasi PLN

JawaPos.com - Setelah sempat mengalami gangguan pasokan listrik yang meluas pada Kamis (9/4), PT PLN (Persero) memastikan bahwa seluruh wilayah terdampak kini sudah kembali normal.

Listrik dipastikan telah mengalir penuh ke pemukiman warga, perkantoran, hingga fasilitas publik strategis yang sebelumnya sempat lumpuh total.

Gangguan yang sempat membuat Jakarta "mencekam" di jam pulang kantor tersebut telah diatasi. PLN melakukan penormalan pada sistem kelistrikan yang bersumber dari Gardu Induk.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, menegaskan bahwa proses pemulihan telah selesai secara menyeluruh.

"100% menyala, PLN pastikan seluruh wilayah yang mengalami gangguan suplai dari Gardu Induk telah kembali normal pada pukul 20.00 WIB," ujarnya, Kamis (9/4).

Adapun wilayah terdampak sebelumnya ialah mulai dari wilayah Angke, Kebon Jeruk, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang, Ketapang dan Karet.

Bagi pelanggan yang masih mengalami kendala teknis secara individu, PLN menyarankan untuk segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center 123.

Sempat Viral: Dari Ledakan Hingga MRT Lumpuh

Sebelumnya, pemadaman listrik massal ini sempat memicu kegaduhan di media sosial, terutama platform X. Netizen melaporkan pemadaman terjadi serentak di Jakarta Pusat hingga Jakarta Utara, bahkan muncul dugaan adanya ledakan di instalasi kabel.

Artikel Terkait
Gubernur Pramono Segera Bikin Pergub Turunan PP TUNAS untuk Anak-Anak Jakarta - Image
Jabodetabek

Gubernur Pramono Segera Bikin Pergub Turunan PP TUNAS untuk Anak-Anak Jakarta

10 April 2026, 17.55 WIB

Tembus Peringkat 2 PTS Terbaik di Jakarta Versi SCImago 2026 berkat Riset dan Inovasi - Image
Jabodetabek

Tembus Peringkat 2 PTS Terbaik di Jakarta Versi SCImago 2026 berkat Riset dan Inovasi

10 April 2026, 17.36 WIB

Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan pada Jumat Siang Sampai Sore - Image
Jabodetabek

Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan pada Jumat Siang Sampai Sore

10 April 2026, 17.34 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

