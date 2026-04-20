Rian Alfianto
21 April 2026, 02.58 WIB

Iran Tegaskan Kendali Selat Hormuz Tak Bisa Diganggu, Sanksi AS Bisa Kehilangan Efek

Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref. (Platform X)

JawaPos.com - Pemerintah Iran menegaskan tidak akan melepaskan kendali atas Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis dunia, di tengah memanasnya negosiasi dengan Amerika Serikat (AS).

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza Aref, yang menilai kontrol atas selat tersebut dapat menjadi kunci melemahkan dampak sanksi internasional.

Dalam keterangannya, Aref menyebut bahwa Iran tidak perlu menunggu pencabutan sanksi jika mampu menguasai Selat Hormuz.

Ia menegaskan tim negosiasi Iran saat ini 'secara berani membela kepentingan nasional'.

Melansir via Middle East Monitor, Aref juga mengkritik sikap pihak lawan dalam perundingan yang dinilai tidak konsisten.

Menurut dia, posisi negara-negara Barat kerap berubah-ubah, dari mendorong de-eskalasi hingga kembali ke pendekatan keras.

“Iran akan mempertahankan pencapaiannya,” ujar Aref.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan dan kontrol atas Selat Hormuz harus tetap berada di tangan Teheran.

Bahkan, ia menilai jika Iran benar-benar mengendalikan jalur tersebut, maka sanksi ekonomi terhadap negaranya akan menjadi 'tidak efektif secara praktis'.

Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur distribusi energi paling vital di dunia, yang dilalui sebagian besar ekspor minyak global. Ketegangan di kawasan ini kerap memicu kekhawatiran pasar internasional.

