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Rabu, 5 Agustus 2026 | 04.44 WIB

Kembangkan Energi Bersih, Lautan Luas Gaet Greenvolt Bangun 8 Panel di Jawa dan Sumatera

PT Lautan Luas Tbk bekerja sama dengan Greenvolt Power Indonesia membangun perangkat panel surya dengan membangan panel surya di delapan lokasi di Jawa dan Sumatera. (Istimewa) - Image

PT Lautan Luas Tbk bekerja sama dengan Greenvolt Power Indonesia membangun perangkat panel surya dengan membangan panel surya di delapan lokasi di Jawa dan Sumatera. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Lautan Luas Tbk bekerja sama dengan Greenvolt Power Indonesia membangun perangkat panel surya sebagai bagian dari upaya pengembangan energi bersih terbarukan ke dalam strategi bisnis jangka panjang perusahaan.

Lewat kerja sama dengan Greenvolt, perusahaan kimia yang telah listed di pasar modal ini menargetkan pemasangan panel surya di delapan lokasi operasional dalam mendukung target dekarbonisasi industri nasional.

Eurike Hadijaya, Head of Investor Relations, Corporate Communications & ESG Manager PT Lautan Luas Tbk mengatakan, kerja sama yang dilakukan dengan Greenvolt sebagai bagian dari upaya  memperkuat  komitmen transisi energi yang dijalankan perusahaan.

"Kita telah membangun dan mengoperasikan 2 unit panel surya di Gresik," ucap Eurike di Jakarta, Selasa (4/8).

Kerja sama dengan Greenvolt dilakukan dengan mengembangkan 8 unit panel surya. "Sebanyak 7 unit akan dibangun Jawa, 1 unit lainnya di Sumatera," katanya.

Dengan penambahan solar panel di delapan lokasi, Lautan Luas mentargetkan kapasitas terpasang bisa mencapai 1.436 Kilowatt peak (kWp). Dari fasilitas tersebut, Lautan Luas memproyeksikan produksi listrik bersih per tahun mencapai 1.800 Megawatt hour (MWh) dan menekan emisi sebesar 1.455 ton CO2.

Hingga kini, Lautan Luas telah mengoperasikan panel surya di Gresik, Jawa Timur. Dari kedua unit panel yang dioperasikan,  perusahaan berhasil menghasilkan kapasitas lebih dari 500 kWp dan mereduksi emisi karbon sebesar 600 ton CO2. "Itu setara dengan penanaman 14.000 pohon," kata Eurika.

Eurika oprimistis kerja sama dengan Greenvolt akan memperkuat ketahanan bisnis, meningkatkan potensi daya saing, dan mendukung pencapaian target keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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