Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 11 Juli 2026 | 16.35 WIB

Seperempat Abad Hidup Tanpa Listrik, BAZNAS Hadirkan Program Rumah Terang

BAZNAS menghadirkan Program Rumah Terang melalui instalasi panel surya bagi komunitas petani di kawasan lahan Perhutani, Desa Cikawung, Kabupaten Indramayu. (Istimewa) - Image

BAZNAS menghadirkan Program Rumah Terang melalui instalasi panel surya bagi komunitas petani di kawasan lahan Perhutani, Desa Cikawung, Kabupaten Indramayu. (Istimewa)

JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghadirkan Program Rumah Terang melalui instalasi panel surya bagi komunitas petani di kawasan lahan Perhutani, Desa Cikawung, Kabupaten Indramayu. Langkah ini menjadi momen pertama kalinya masyarakat setempat menikmati aliran listrik setelah selama 25 tahun atau seperempat abad hidup tanpa akses penerangan yang layak.

Ketua BAZNAS Sodik Mudjahid mengatakan, program dengan target nasional penerima mencapai 452 kepala keluarga (KK) ini secara bertahap mulai difokuskan bagi 102 KK di Indramayu. Selain hunian warga, program ini juga menyasar satu masjid setempat, sehingga total ada 103 titik yang kini telah terpasang instalasi listrik ramah lingkungan.

”Program Rumah Terang Baznas merupakan salah satu dari 13 program prioritas yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Tahap awal di daerah Indramayu, untuk satu paket perangkat ada kabel, lampu, dan ada solar cell,” kata Sodik seperti dilansir dari Antara.

”Dan ini (lampu) adalah berlaku untuk 10 tahun, begitu. Dan ini juga sudah diperbolehkan oleh PLN,” imbuh Sodik.

Kehadiran program bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang terlihat langsung Masyarakat. Sekaligus menjadi cerminan dari pemanfaatan dana zakat yang dihimpun secara nasional.

”Tadi kita sudah melihat buktinya, dari tempat yang gelap menjadi tempat yang terang. Dan 13 program prioritas Baznas itu adalah hasil dari zakat, infak, sedekah seluruh muzaki yang ada di Indonesia. Untuk pertama di Indramayu, untuk pekan ini 103,” kata Sodik.

Dia berharap, program ini berimplikasi terhadap perubahan kualitas hidup masyarakat di Desa Cikawung, Indramayu, setelah wilayah mereka mendapatkan akses penerangan yang layak.

”Harapannya masyarakat semakin cerdas, semakin rajin belajar terutama putra-putrinya, semakin menambah semangat untuk hidupnya, semakin menambah ibadahnya, semakin menambah kerjanya, sehingga secara umum semakin sejahtera,” ucap Sodik.

Sementara itu, penerima manfaat program Onoh, 45, bersyukur setelah penantian panjang 25 tahun tanpa adanya lampu. Sebelum ada bantuan lampu dan panel surya, keluarganya akrab dengan kegelapan. Satu-satunya penerangan yang ada di rumahnya hanya mengandalkan cempor/damar.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Ketua DSN-MUI Dorong Perusahaan Tunaikan Zakat Melalui BAZNAS, Ini Alasannya - Image
Nasional

Ketua DSN-MUI Dorong Perusahaan Tunaikan Zakat Melalui BAZNAS, Ini Alasannya

Jumat, 10 Juli 2026 | 14.11 WIB

PLN Siap Serap Listrik dari Proyek PSEL Bali Kapasitas 30 MW - Image
Energi

PLN Siap Serap Listrik dari Proyek PSEL Bali Kapasitas 30 MW

Jumat, 10 Juli 2026 | 03.16 WIB

PGE Targetkan PLTP Lumut Balai Unit 3 Beroperasi 2030, Siap Tambah 55 MW Listrik Bersih - Image
Energi

PGE Targetkan PLTP Lumut Balai Unit 3 Beroperasi 2030, Siap Tambah 55 MW Listrik Bersih

Jumat, 10 Juli 2026 | 02.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore