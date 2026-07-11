Seperempat Abad Hidup Tanpa Listrik, BAZNAS Hadirkan Program Rumah Terang

JawaPos.com - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghadirkan Program Rumah Terang melalui instalasi panel surya bagi komunitas petani di kawasan lahan Perhutani, Desa Cikawung, Kabupaten Indramayu. Langkah ini menjadi momen pertama kalinya masyarakat setempat menikmati aliran listrik setelah selama 25 tahun atau seperempat abad hidup tanpa akses penerangan yang layak.

Ketua BAZNAS Sodik Mudjahid mengatakan, program dengan target nasional penerima mencapai 452 kepala keluarga (KK) ini secara bertahap mulai difokuskan bagi 102 KK di Indramayu. Selain hunian warga, program ini juga menyasar satu masjid setempat, sehingga total ada 103 titik yang kini telah terpasang instalasi listrik ramah lingkungan.

”Program Rumah Terang Baznas merupakan salah satu dari 13 program prioritas yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesejahteraan umat. Tahap awal di daerah Indramayu, untuk satu paket perangkat ada kabel, lampu, dan ada solar cell,” kata Sodik seperti dilansir dari Antara.

”Dan ini (lampu) adalah berlaku untuk 10 tahun, begitu. Dan ini juga sudah diperbolehkan oleh PLN,” imbuh Sodik.

Kehadiran program bantuan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang terlihat langsung Masyarakat. Sekaligus menjadi cerminan dari pemanfaatan dana zakat yang dihimpun secara nasional.

”Tadi kita sudah melihat buktinya, dari tempat yang gelap menjadi tempat yang terang. Dan 13 program prioritas Baznas itu adalah hasil dari zakat, infak, sedekah seluruh muzaki yang ada di Indonesia. Untuk pertama di Indramayu, untuk pekan ini 103,” kata Sodik.

Dia berharap, program ini berimplikasi terhadap perubahan kualitas hidup masyarakat di Desa Cikawung, Indramayu, setelah wilayah mereka mendapatkan akses penerangan yang layak.

”Harapannya masyarakat semakin cerdas, semakin rajin belajar terutama putra-putrinya, semakin menambah semangat untuk hidupnya, semakin menambah ibadahnya, semakin menambah kerjanya, sehingga secara umum semakin sejahtera,” ucap Sodik.