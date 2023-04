Penjelasan KAI Commuter Terkait Penumpukan Penumpang di Stasiun Bogor

JawaPos.com - Beredar video di media sosial yang memperlihatkan kepadatan penumpang dalam jumlah cukup besar di Stasiun Bogor pada hari ini, Senin (24/4). Dalam video yang beredar terlihat orang-orang sedang menantikan KRL Commuter Line.

Leza Arlan, Manager External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter membenarkan terjadinya kepadatan penumpang di Stasiun Bogor. Dia pun menyebut kepadatan terjadi pada sore hari. Kepadatan tersebut diakibatkan adanya keterlambatan KRL.

"KAI Commuter memohon maaf atas pelayanan perjalanan Commuter Line Jabodetabek pada sore ini mengalami keterlambatan. Keterlambatan terjadi pada Bogor Lin karena padatnya lintas Manggarai-Jakarta Kota," kata Leza Arlan dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (24/4).

Dia mengungkapkan, kelambatan perjalanan terjadi pada beberapa Commuter Line relasi Bogor-Jakarta Kota PP dengan durasi sekitar 30 sampai 60 menit.

"Untuk mengurangi kelambatan di lintas, KAI Commuter melakukan rekayasa pola operasi dengan merubah beberapa relasi perjalanan," kataya lebih lanjut.

KAI Commuter melakukan penyekatan sekaligus pembatasan pengguna saat akan masuk di Stasiun Bogor. Penyekatan dan pembatasan dilakukan guna memberikan kesempatan kepada pengguna di stasiun-stasiun lainnya untuk naik commuterline.

Selain itu, KAI Commuter juga melakukan rekayasa pola operasi untuk mempekecil tingkat kepadatan di Stasiun Bogor.

Berikut perjalanan Commuterline yang dilakukan rekayasa pola operasi:

1. Commuterline No. 4112 relasi Jakarta Kota - Bogor perjalanannya hanya sampai Depok

2. Commuterline No. 4193 relasi Bogor-Jakarta Kota perjalanannya menjadi Depok - Jakarta Kota.

3. Commuterline No.4198 relasi Jakarta Kota - Bogor perjalanannya hanya sampai Depok.

4. Commuterline No. 4279 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya menjadi Depok - Jakarta Kota.

5. Commuterline No. 4206 relasi Jakarta Kota - Bogor perjalanannya hanya sampai Depok.

6. Commuterline No. 4287 relasi Bogor - Jakarta Kota perjalanannya menjadi Depok - Jakarta Kota.

7. Commuterline No. 4220 relasi Jakarta Kota Bogor perjalanannya hanya sampai Depok.

8. Commuterline No. 4303 relasi Bogor- Jakrta Kota perjalanannya menjadi Depok - Jakarta Kota.