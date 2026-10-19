Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Tasikmalaya Besok Selasa, 20 Oktober 2026

Ilustrasi shalat (Pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Tasikmalaya dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi membantu masyarakat mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas, seperti bekerja, belajar, maupun menjalankan kegiatan lainnya.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 20/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Tasikmalaya:
Imsak: 03:58 WIB
Subuh: 04:08 WIB
Terbit: 05:21 WIB
Duha: 05:48 WIB
Zuhur: 11:36 WIB
Asar: 14:42 WIB
Magrib: 17:44 WIB
Isya: 18:54 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim di Tasikmalaya dalam mengatur waktu ibadah sepanjang hari. Dengan mengetahui waktu shalat, aktivitas harian dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga kewajiban beribadah tetap terlaksana di tengah kesibukan.
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Jawa Pos
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