Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Ciamis Besok Minggu, 18 Oktober 2026

ilustrasi jadwal shalat./ (freepik)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Ciamis dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Minggu, 18/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis:
Imsak: 03:58 WIB
Subuh: 04:08 WIB
Terbit: 05:21 WIB
Duha: 05:48 WIB
Zuhur: 11:36 WIB
Asar: 14:40 WIB
Magrib: 17:43 WIB
Isya: 18:53 WIB
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