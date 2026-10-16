Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 16 Oktober 2026 Untuk Wilayah Ciamis dan Sekitarnya

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Ciamis dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag JUMAT 16/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Ciamis:

Imsak: 04:02 WIB

Subuh: 04:12 WIB

Terbit: 05:24 WIB

Duha: 05:52 WIB

Zuhur: 11:37 WIB

Asar: 14:40 WIB

Magrib: 17:44 WIB

Isya: 18:53 WIB