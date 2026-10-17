Logo JawaPos
HomeIslami
Author avatar - Image
Lania Monica
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.15 WIB

Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 17 Oktober 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid/freepik - Image

Ilustrasi masjid/freepik

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cirebon dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag SABTU 17/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:

  • Imsak: 03:58 WIB

  • Subuh: 04:08 WIB

  • Terbit: 05:21 WIB

  • Duha: 05:48 WIB

  • Zuhur: 11:35 WIB

  • Asar: 14:40 WIB

  • Magrib: 17:43 WIB

  • Isya: 18:52 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim di Cirebon dalam mengatur waktu ibadah sepanjang hari. Dengan mengetahui jadwal sejak pagi, aktivitas seperti bekerja, belajar, bepergian, maupun kegiatan lainnya dapat disesuaikan dengan waktu shalat.

    Editor: Hanny Suwindari
    Ikuti kami di Google
    Tags

    Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

    Jawa Pos

    Ikuti

    Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

    Artikel Terkait
    Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 16 Oktober 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya - Image
    Islami

    Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Jumat, 16 Oktober 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

    Jumat, 16 Oktober 2026 | 15.53 WIB

    Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Cirebon Besok Jumat, 16 Oktober 2026 - Image
    Islami

    Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Cirebon Besok Jumat, 16 Oktober 2026

    Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.18 WIB

    Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 15 Oktober 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya - Image
    Islami

    Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Kamis, 15 Oktober 2026 Untuk Wilayah Cirebon dan Sekitarnya

    Kamis, 15 Oktober 2026 | 08.35 WIB

    Terpopuler

    Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
    1

    Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

    2

    Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

    3

    Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

    4

    Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

    5

    Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

    6

    Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

    7

    Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

    8

    Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

    9

    Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

    10

    Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

    Jawa Pos
    JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
    Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
    021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
    info@jawapos.com

    Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

    © 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
    Download Aplikasi JawaPos.com
    Download PlaystoreDownload Appstore