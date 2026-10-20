Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Cirebon Besok Rabu, 21 Oktober 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cirebon dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi membantu masyarakat mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas, seperti bekerja, belajar, maupun menjalankan kegiatan lainnya.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag RABU 21/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:

Imsak: 03:56 WIB

Subuh: 04:06 WIB

Terbit: 05:19 WIB

Duha: 05:47 WIB

Zuhur: 11:34 WIB

Asar: 14:42 WIB

Magrib: 17:43 WIB

Isya: 18:53 WIB