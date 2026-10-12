Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Cirebon Besok Selasa, 13 Oktober 2026

Ilustrasi shalat. (Picabay)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Cirebon dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 13/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Cirebon:
Imsak: 04:02 WIB
Subuh: 04:12 WIB
Terbit: 05:24 WIB
Duha: 05:51 WIB
Zuhur: 11:37 WIB
Asar: 14:38 WIB
Magrib: 17:43 WIB
Isya: 18:52 WIB
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