Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 10 Oktober 2026 Untuk Wilayah Sukabumi dan Sekitarnya

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Sukabumi dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 10/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Sukabumi:

Imsak: 04:09 WIB

Subuh: 04:19 WIB

Terbit: 05:32 WIB

Duha: 05:59 WIB

Zuhur: 11:45 WIB

Asar: 14:46 WIB

Magrib: 17:51 WIB

Isya: 19:00 WIB