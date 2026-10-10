Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Sabtu, 10 Oktober 2026 Untuk Wilayah Purwakarta dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid. (pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Purwakarta dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Sabtu, 10/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:
Imsak: 04:06 WIB
Subuh: 04:16 WIB
Terbit: 05:28 WIB
Duha: 05:55 WIB
Zuhur: 11:41 WIB
Asar: 14:42 WIB
Magrib: 17:47 WIB
Isya: 18:56 WIB
Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim di Purwakarta dalam mengatur waktu ibadah sepanjang hari. Dengan mengetahui jadwal sejak pagi, aktivitas seperti bekerja, belajar, bepergian, maupun kegiatan lainnya dapat disesuaikan dengan waktu shalat.
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Jawa Pos
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