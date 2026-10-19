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Senin, 19 Oktober 2026 | 22.24 WIB

Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Purwakarta Besok Selasa, 20 Oktober 2026

Ilustrasi masjid. (pexels) - Image

Ilustrasi masjid. (pexels)

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Purwakarta dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi membantu masyarakat mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas, seperti bekerja, belajar, maupun menjalankan kegiatan lainnya.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Selasa, 20/10/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Purwakarta:

  • Imsak: 04:01 WIB

  • Subuh: 04:11 WIB

  • Terbit: 05:24 WIB

  • Duha: 05:52 WIB

  • Zuhur: 11:39 WIB

  • Asar: 14:46 WIB

  • Magrib: 17:46 WIB

  • Isya: 18:56 WIB

    • Jadwal tersebut dapat menjadi acuan bagi masyarakat Muslim di Purwakarta dalam mengatur waktu ibadah sepanjang hari. Dengan mengetahui waktu shalat, aktivitas harian dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga kewajiban beribadah tetap terlaksana di tengah kesibukan.

    Editor: Hanny Suwindari
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