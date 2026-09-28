Jadwal Waktu Shalat Hari Ini Senin, 28 September 2026 Untuk Wilayah Banjar dan Sekitarnya

Ilustrasi masjid. (pexels)
JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Banjar dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.
Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.
Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag Senin, 28/9/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar:
Imsak: 04:07 WIB
Subuh: 04:17 WIB
Terbit: 05:29 WIB
Duha: 05:56 WIB
Zuhur: 11:40 WIB
Asar: 14:49 WIB
Magrib: 17:44 WIB
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