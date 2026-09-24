Simak, Jadwal Waktu Shalat Bagi Wilayah Banjar Besok Jumat, 25 September 2026

JawaPos.com - Umat Islam di wilayah Banjar dapat menggunakan jadwal shalat sebagai panduan untuk menunaikan ibadah tepat waktu.

Mengetahui waktu shalat sejak pagi juga membantu masyarakat menyesuaikan berbagai aktivitas harian agar tetap dapat menjalankan kewajiban beribadah di tengah kesibukan.

Dilansir dari laman Bimas Islam Kemenag JUMAT, 25/9/2026, berikut jadwal shalat untuk wilayah Banjar. Data jadwal shalat Kota Banjar untuk tanggal tersebut bersumber dari Bimas Islam Kementerian Agama RI.

Imsak: 04:09 WIB

Subuh: 04:19 WIB

Terbit: 05:31 WIB

Duha: 05:58 WIB

Zuhur: 11:41 WIB

Asar: 14:51 WIB