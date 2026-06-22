Layanan Jamaah Haji Indonesia di Makkah Resmi Berakhir, Seluruh Jamaah Bergeser ke Madinah

Jamaah haji kloter SUB 116 bersiap meninggalkan kota Makkah menuju Madinah untuk berziarah, Senin (22/6/2026). (Bayu Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - Tuntas sudah layanan jamaah haji Indonesia 2026 di Kota Makkah. Hari ini, Senin (22/6) Waktu Arab Saudi, 3 kloter terakhir telah bergeser ke Madinah.
Masing-masing kloter BDJ 19, SUB 116, dan UPG 43. Dengan bergesernya jamaah 3 kloter tersebut, tak ada lagi jamaah haji yang tersisa di Makkah.
Para jamaah haji terlihat antusias berangkat ke Madinah untuk berziarah. Salah satunya Rochmatin Afidah.
Jamaah haji asal kloter SUB 116 itu mengaku bersyukur bisa berangkat haji tahun ini.
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"Teman-temannya baik-baik semua, seperti saudara sendiri. Hotelnya pun juga nyaman, makanannya pun juga enak," ujarnya.
Apalagi, dia tidak perlu adaptasi rasa. Sebab, seluruh menu makanan yang disajikan bercita rasa Indonesia, yang sebagian bahannya diimpor dari Indonesia.
"Bahkan di luar itu, kalau kita rindu makanan Indonesia, sudah ada yang jual. Rujak manis, lodeh, lontong, bakso, semuanya tersedia. Bahkan rujak pun itu loh, ada. Masyaallah, senang sekali," lanjut jamaah asal Sidoarjo itu.
Dia mengaku akan sangat merindukan suasana ibadah di Makkah. Termasuk kebersamaan dengan sesama jamaah haji.
"Ketika kita mau berangkat ke Masjidil Haram, itu ada yang pagi-pagi, tergesa-gesa bangun, Jam 02.00! katanya. Waduh, jam 01.00 itu kita sudah siap bangun, takut ketinggalan, tuturnya.
Di Madinah, Afidah mengaku akan lebih fokus untuk beribadah. Baik menjalankan shalat di masjid Nabawi maupun berdoa di Raudhah.
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