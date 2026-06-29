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Bayu Putra
Senin, 29 Juni 2026 | 18.52 WIB

Nyaris 500 Kloter Jamaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Tanah Air, Kloter terakhir Pulang Besok

Parimin, jamaah haji kloter SOC 66 menanti waktu keberangkatan di bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz Madinah. Hingga Minggu (28/6) malam, sudah 501 kloter jamaah haji Indonesia dipulangkan ke tanah air. (Media Center Haji 2026) - Image

Parimin, jamaah haji kloter SOC 66 menanti waktu keberangkatan di bandara Prince Mohammad bin Abdulaziz Madinah. Hingga Minggu (28/6) malam, sudah 501 kloter jamaah haji Indonesia dipulangkan ke tanah air. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Operasional Haji sudah Nyaris Berakhir. Hingga Minggu (28/6) malam, sudah ada 501 kloter atau sekitar 90 persen jamaah haji yang diterbangkan ke tanah air.

Kini, tersisa 26 kloter yang akan diterbangkan ke tanah air pada hari ini, Senin (29/6) dan besok (30/6).

Kloter terakhir yang akan diterbangkan adalah UPG 43, yang berangkat dari Madinah pukul 22.05 waktu Arab Saudi. Kloter tersebutu dijadwalkan mendarat di Makassar pada Rabu (1/7) pukul 17.05 WITA.

Hingga berita ini diterbitkan, masih ada 32 kloter yang belum tiba di tanah air. Sebagian masih dalam penerbangan, sebagian lagi baru bersiap diterbangkan.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI Maria Assegaff mengatakan, pelayanan haji belum selesai meski nyaris seluruh jamaah telah tiba di Indonesia.

 "Seluruh petugas tetap siaga mengawal proses kepulangan hingga jemaah terakhir tiba dengan aman dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya," ujar Maria di Jakarta, dikutip Senin (29/6).

Berdasarkan data operasional, sebanyak 267 kloter telah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dengan total 103.687 jamaah dan 1.066 petugas. Sehingga total kepulangan Gelombang I mencapai 104.753 orang.

Sementara itu, hingga Sabtu (27/6), 212 kloter yang membawa 81.315 jemaah dan 848 petugas telah diberangkatkan melalui Bandara Madinah sehingga total kepulangan Gelombang II mencapai 82.163 orang.

Maria menegaskan bahwa pihaknya terus memonitor proses pemulangan jamaah haji untuk memastikan seluruhnya berjalan lancar.

Perhatian khusus juga terus diberikan kepada jamaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jamaah berisiko tinggi (risti) yang memerlukan pendampingan.

Editor: Bayu Putra
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