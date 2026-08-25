Doa Maulid Nabi Muhammad SAW: Lengkap dengan Arab, Latin, Arti, dan Maknanya

JawaPos.com - Doa Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi salah satu amalan yang kerap dibaca umat Islam ketika memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain menjadi ungkapan kecintaan kepada Rasulullah, doa tersebut juga menjadi sarana untuk memanjatkan pujian kepada Allah SWT, bershalawat, serta memohon keberkahan dan keselamatan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW umumnya diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan, seperti pembacaan shalawat, pengajian, tausiah, pembacaan sejarah kehidupan Rasulullah, hingga doa bersama. Tradisi tersebut menjadi momentum bagi umat Islam untuk kembali mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah Islam.

Lantas, seperti apa doa yang dapat dibaca saat Maulid Nabi Muhammad SAW? Berikut bacaan yang dapat diamalkan lengkap dengan tulisan Arab, latin, arti, serta maknanya.

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Salah satu doa yang umum dibaca dalam rangkaian peringatan Maulid Nabi adalah doa yang berisi permohonan rahmat, keberkahan, ampunan, dan kecintaan kepada Rasulullah SAW.

Bacaan Arab:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

Latin:

Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, innaka hamidum majid.