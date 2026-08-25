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Abdul Rahman
Selasa, 25 Agustus 2026 | 20.53 WIB

Nabi Muhammad Lahir Kapan? Ini Sejarah, Tempat, dan Peristiwa Pentingnya

Ilustrasi ucapan peringatan Maulid Nabi Muhammad/Magnific - Image

Ilustrasi ucapan peringatan Maulid Nabi Muhammad/Magnific

JawaPos.com - Dalam momentum Maulid Nabi yang jatuh pada hari ini, Selasa (25/8), alangkah baiknya jika kita melihat kembali sejarah tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Nabi terakhir yang merupakan sosok paling mulia dan agung di muka bumi.

Nabi Muhammad SAW lahir di Kota Makkah, Arab Saudi, pada Tahun Gajah. Kelahiran beliau menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam karena kelak Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang membawa risalah Islam kepada seluruh umat manusia.

Nabi Muhammad SAW Lahir Kapan?

Mayoritas ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir pada hari Senin di bulan Rabiul Awal, Tahun Gajah. Hal ini didasarkan antara lain pada hadis ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai puasa hari Senin.

Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa hari Senin merupakan hari beliau dilahirkan dan hari ketika wahyu diturunkan kepadanya.

Sementara itu, mengenai tanggal kelahirannya, terdapat beberapa pendapat. Salah satu tanggal yang paling populer di kalangan umat Islam adalah 12 Rabiul Awal.

Namun, tanggal 12 Rabiul Awal bukan satu-satunya pendapat yang ditemukan dalam literatur sejarah Islam. Sejumlah ulama dan ahli sejarah mengemukakan tanggal berbeda, seperti 8, 9, 10, atau 12 Rabiul Awal.

Karena itu, apabila pertanyaannya adalah "Nabi Muhammad lahir tanggal berapa?", jawaban yang paling hati-hati adalah bahwa tanggal pastinya diperselisihkan, sedangkan kelahiran beliau pada hari Senin di bulan Rabiul Awal pada Tahun Gajah merupakan keterangan yang lebih luas diterima.

Nabi Muhammad Lahir di Mana?

Nabi Muhammad lahir di Makkah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat penting masyarakat Arab sekaligus lokasi Ka'bah, kiblat umat Islam.

Beliau berasal dari Bani Hasyim, salah satu keluarga terhormat dalam suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya adalah Aminah binti Wahb.

Editor: Abdul Rahman
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